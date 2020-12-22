Госдума приняла закон о вытрезвителях

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители, сообщает сегодня сайт нижней палаты российского парламента. Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.
Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить правительство РФ.
Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом минздрава, минтруда и МВД.
Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.
«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснял соавтор инициативы председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.
В том, что вытрезвители быстро появятся в Бурятии, сомневаться не приходится. Об этом 13 декабря во время прямого эфира в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов, рассказывал «Номер один».
«Когда откроют вытрезвители? Пьяных доставляют в больницы», - такой вопрос прозвучал от жителя республики.
«Очень хороший вопрос. Сделаем вытрезвители. Согласен, что пьяных возить в больницы - это неправильно. Подставляем врачей и нормальных людей, которые пришли лечиться. Пьяные буянят. Сейчас не готов сказать, как быстро мы это сделаем: 2021 или 2022 год. Точно вытрезвители мы сделаем отдельно от больниц. Это вопрос на контроле», - сказал глава Бурятии.
Как ранее информировал «Номер один», сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев (Бурятия), Татьяна Кусайко и несколько депутатов Госдумы еще в 2019 году разработали ряд изменений в действующее законодательство, позволяющих оказывать помощь лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Документ предлагает закрепить за органами власти регионов и муниципалитетами полномочия по организации и проведению мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В том числе речь идет о создании и организации деятельности специализированных организаций для помощи таким лицам. Сенаторы считают, что необходимо законодательно разрешить помещать пьяных людей, которым не нужна медицинская помощь, без их согласия в спецучреждения, создаваемые органами местного самоуправления.
Вместе с тем, отметим, что на проблему вытрезвителей в России существует и иная точка зрения. Они были закрыты не просто так, а из-за того, что провоцировали полицейский «беспредел», когда ради пресловутых отчетных «палок» стражи правопорядка доставляли в них, в первую очередь, вполне благополучных людей, возвращавшихся домой в подпитии после тех или иных вечеринок и не представлявших угрозы ни себе, ни окружающим. Дело в том, что с этих клиентов можно было брать штрафы и наслаждаться отправкой протоколов по месту работы в предвкушении оргвыводов. А беспробудные пьяницы и бомжи, спящие на лавочках, тогда еще милицию не интересовали, так как взять с них было нечего. Гарантий, что это история не повторится, никаких нет.
Фото: «Номер один»
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