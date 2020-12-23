В Бурятии суточное число случаев заражения COVID-19 упало ниже 200

В Бурятии процент выздоровевших от коронавируса выше, чем в ДФО



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 24 361. Это на 197 случаев больше, чем было во вторник. Ранее цифра стабильно превышала 200 случаев, 54% (13 175) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 552 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 197 новых случаев коронавируса:151 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 550 человек.



В стационарах получают лечение 1 575 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 210. В отделениях реанимации находится 91 пациент (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Амбулаторное лечение проходят 1 075 пациентов с COVID-19, наблюдается 4 932 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 21159 (+236) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 533 коек, занято – 1 575, свободно – 958 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 258 человек, с нарастающим итогом – 705 237 человек.



Доля выздоровевших пациентов за неделю в республике равняется 89%, это выше среднего показателя по ДФО (85%) и по России (80%). На прошлой неделе показатель Бурятии составлял 91%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Лидером по проценту выздоровевших от коронавируса стала Магаданская область, где вылечилось уже 92% пациентов. Также высокий процент победивших коронавирус, сохраняется в Забайкальском крае - 91%. Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в Еврейской автономной области – 69%.



Фото: pixabay.com



