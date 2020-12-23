В Бурятии огнеборец спас человека

Житель поселка Онохой спал во время пожара



В Бурятии в поселке Онохой Заиграевского района накануне произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного расчета дом оказался сильно задымлен, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Ввиду угрозы жизни людей, начальник караула пожарной части №70 17-го Заиграевского отряда противопожарной службы Андрей Середкин в одиночку проник внутрь дома, где на диване обнаружил спящего мужчину. Огнеборец эвакуировал человека на свежий воздух, чем и спас его.



Прибывший резервный караул приступил к ликвидации пожара. Ввиду того, что горение происходило в пустотах строительных конструкций, на ликвидацию возгорания потребовалось около 40 минут.



В результате пожара выгорел пол в подполье дома на площади 2 квадратных метра. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

