23.12.2020
В Улан-Удэ по-взрослому оштрафован «Детский мир» - на 600 тыс руб

В Улан-Удэ по-взрослому оштрафован «Детский мир» - на 600 тыс руб

Административное наказание компании вынесено за игнорирование антиковидных требований

В судах Улан-Удэ рассмотрены административные материалы в отношении ПАО «Детский мир», сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Основанием для возбуждения административных производств послужили факты невыполнения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, выявленные в магазинах «Детский мир», расположенных в ТРЦ «Форум», «Пиплс Парк», «Кэпитал Молл»).

Суд, исследовав материалы дела, с учетом устранения со стороны ПАО «Детский мир» нарушений, назначил наказания в виде штрафов на общую сумму 600 тысяч рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу, отметили в управлении санитарного ведомства.  

Фото: pixabay.com
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