Военные медики ВВО награждены за борьбу COVID-19

Награды вручил начальник медицинской службы ВВО полковник Арсалан Бальжинимаев



В Восточном военном округе состоялось чествование врачей, медицинских сестер, младшего медицинского и гражданского персонала, которые с честью выполняют свой профессиональный долг в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Мероприятие прошло под руководством начальника медицинской службы ВВО полковника Арсалана Бальжинимаева в знаменном зале военно-исторического музея Дома офицеров ВВО, сообщает пресс-служба округа.



В 2020 году впервые учреждены две государственные награды за заслуги в здравоохранении — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.



Первыми в ВВО орденами Пирогова награждены начальник военного клинического госпиталя в Хабаровске полковник медицинской службы Сергей Бекмурзов и начальник Уссурийского военного госпиталя подполковник медицинской службы Евгений Урнев.



Медалью Луки Крымского первым награжден старший лейтенант медицинской службы Максим Зайцев, командир приемно-сортировочного взвода медицинской роты окружного учебного центра ВВО из Хабаровска. Он одним из первых убыл в составе передовой медицинской группы для оказания помощи гражданскому населению Московской области и выполнял задачи в «красной зоне» на протяжении четырех месяцев.



Также государственными и ведомственными наградами награждены военнослужащие и гражданский персонал, непосредственно участвующие в лечении больных с коронавирусной инфекцией в «красной зоне» военно-медицинских организаций ВВО.



Стоит отметить, что на сегодняшний день за самоотверженность и профессионализм, проявленные при выполнении воинского долга по оказанию медицинской помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией, уже награждены правительственными и ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации более 200 медицинских специалистов ВВО.



Поздравляя участников торжественного собрания по видеосвязи, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров от имени военного совета, генералов, офицеров и личного состава округа выразил слова благодарности всем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.



«Мы искренне гордимся и восхищаемся вашим мужеством и стойкостью. Пусть ваш труд будет всегда оценен по достоинству. Пусть ваша ежедневная борьба за жизнь пациентов приносит только победы!» — сказал генерал-лейтенант Евгений Никифоров.



Фото: function.mil.ru

