В Улан-Удэ премируют честного кондуктора

Женщина вернула девочкам-близняшкам потерянные деньги





Жительница Улан-Удэ поблагодарила кондуктора трамвая Сыпилму Баторову за помощь ее детям, которые во время поездки в вагоне потеряли тысячу рублей.

Как рассказала женщина, две дочери-двойняшки поехали на трамвае за покупками - купить для елки мишуру и игрушки. В вагоне девочки потеряли купюру в тысячу рублей, очень расстроились и пришли домой в слезах. Деньги нашла кондуктор, которая через несколько дней вернула их девочкам.Сама Сыпилма Баторова не хотела, чтобы этот случай придавали огласке.- Так поступил бы каждый человек на моем месте. Ничего удивительного, героического я не совершила, – рассказала кондуктор с 10-летним стажем. - Я нашла деньги, отдала диспетчеру на конечной остановке. С того дня сильно переживала, как найти девочек. Очень хотела, чтобы они встретились на маршруте, чтобы вернуть. С надеждой вглядывалась в лицо каждому ребенку, заходящему в вагон. И вот прошло несколько дней, смотрю, заходят девочки, я их сразу узнала. Доехали до конечной остановки, через диспетчера вернули деньги, позвонили маме, посадила девочек на трамвай, чтобы они доехали до дома.Как сообщили в МУП «Управление трамвая», предприятие обязательно премирует честного и порядочного кондуктора.Фото: МУП «Управление трамвая»