Ставка кредитования инвестпроектов Дальнего Востока снижена до 2%

Минимальная стоимость инвестпроекта фиксируется на уровне 50 млн рублей



Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о том, что кабмин принял решение смягчить условия льготного финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке. Теперь предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты в регионах ДФО, станет ещё проще получить льготные кредиты. Постановление об этом подписано, документ опубликован на сайте правительства России, сообщает минвостокразвития.



«Теперь минимальная стоимость инвестпроекта, под который можно привлечь средства из Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, фиксируется на уровне 50 млн рублей. Ранее эта планка была в пять раз выше – 250 млн рублей. Также принято решение о снижении ставки кредитования – с 5 до 2%, что сделает займы ещё более доступными», - подчеркнул Михаил Мишустин.



Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях. В приоритете – транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм и поддержка проектов, запущенных на территориях опережающего развития.



Решение облегчит долгосрочное финансирование проектов, реализуемых малым и средним бизнесом, поможет привлечь инвестиции в приоритетные отрасли и послужит социально-экономическому развитию Дальнего Востока.



Фото: government.ru



