В Бурятии вырастут цены на проезд в электричке

С 1 января 2021 года они увеличатся на 3,6 процента



В Бурятии с 1 января 2021 года действующие для населения тарифы на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения увеличатся на 3,6%, сообщает «Байкальская пригородная пассажирская компания» (БППК).



Стоимость проезда в границах первой тарифной зоны до 10 километров в Бурятии для пассажира увеличится на 1 рубль и составит 42 рубля. На расстояние от 0 до 50 километров провоз ручной клади составит 84 рубля, а билет на двухколесный транспорт обойдется в 26 рублей.



А в Иркутской области стоимость проезда в границах первой тарифной зоны до 10 километров для взрослого пассажира и ребенка увеличится на 1 рубль и составит за поездку 37 и 15 рублей соответственно. На расстояние от 0 до 50 километров билет на велосипед обойдется в 32 рубля, а провоз багажа (дополнительной ручной клади от 36 до 50 кг, либо превышающей 180 см в сумме трех измерений) будет стоить 102 рубля.



Новые цены установлены согласно приказам служб по тарифам Иркутской области и Бурятии, отмечают в БППК.



Полная информация о стоимости проезда в границах всех тарифных зон Иркутской области и республики Бурятия для пассажиров будет доступна на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» www.bppk.tk (раздел «Пассажирам», вкладка «Тарифы»).



Фото: БППК

