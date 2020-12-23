Так захотелось кушать, что негде было переночевать

В Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли кражу денег из офиса организации в торговом центре





В Улан-Удэ в отдел полиции Железнодорожного района поступила информация о краже денег из организации, арендующей помещения в одном из торговых центров. Неизвестный похитил из офиса 1650 рублей.



Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого – 23-летнего жителя села Сужа. Впоследствии он был задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следствием установлено, что молодой человек за полчаса до закрытия пришел в торговый центр, где, оставшись незамеченным для охранников, планировал переночевать. Расположившись на диванчике, он обнаружил, что в один из бутиков легко проникнуть.



Злоумышленник пробрался в помещение и со стола, расположенного за стойкой администратора, похитил конверт с деньгами. После чего покинул бутик, а затем через окно второго этажа - и здание торгового центра. С похищенными деньгами на руках он снял номер в гостинице и купил продукты.



Согласитесь – все очень мило, по-домашнему. Сумма ущерба не зашкаливает. Однако выяснилось, что воришка уже дважды судим за преступления имущественного характера. Нигде не работает, проживает с родителями. Суд явно учтет обстоятельства не в пользу злоумышленника. А пока возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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