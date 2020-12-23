В Забайкалье запретили караоке

В крае введены дополнительные ограничения на новогодние праздники



В Забайкалье введены дополнительные ограничения на предстоящие праздники. Однако кафе и рестораны продолжат работу. Соответствующий документ подписан 22 декабря, сообщает официальный краевой портал.



«Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в крае остается высоким. Есть снижение прироста, но небольшое. Поэтому принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев. - Добавлю, что запрет на массовые празднования касается и торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц региона. При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00. Как я уже говорил, лучшая мера поддержки для бизнеса - возможность работать. Главное - соблюдать все меры безопасности».



В ведомстве отметили, что в Забайкалье сохраняется масочный режим. Также в торговых центрах, ресторанах и кафе действует социальная дистанция (1,5 метра между посетителями).



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