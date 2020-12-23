В Улан-Удэ начата доследственная проверка обстоятельств нападений собак на людей

Будет проанализировано исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло их нападение



В Улан-Удэ началась доследственная проверка обстоятельств нападения собак на жителей Октябрьского района, сообщили в Следсвтенном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, утром девушка вышла из дома и направилась по своим делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак. Животные повалили свою жертву на землю, стали кусать и рвать зубами одежду. Крики привлекли внимание местных жителей, которые отогнали собак и вызвали для девушки скорую медицинскую помощь. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ей оказывается необходимая врачебная помощь.



Через некоторое время возле места происшествия проходил школьник. На ребенка также напала свора собак. Находившиеся неподалеку взрослые отпугнули животных, и мальчику удалось убежать. Участковый уполномоченный полиции, прибывший в поселок, во время осмотра улиц, увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.



В настоящее время по этим фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По словам очевидцев на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. В ходе проверки будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло их нападение на людей. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: Комитет городского хозяйства В Улан-Удэ началась доследственная проверка обстоятельств нападения собак на жителей Октябрьского района, сообщили в Следсвтенном управлении СКР по Бурятии. Как информировал «Номер один» , сегодня утром из микрорайона Забайкальский в Республиканскую клиническую больницу доставлена 20-летняя девушка с многочисленными повреждениями от укусов собак на голове, туловище и конечностях.По предварительным данным, утром девушка вышла из дома и направилась по своим делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак. Животные повалили свою жертву на землю, стали кусать и рвать зубами одежду. Крики привлекли внимание местных жителей, которые отогнали собак и вызвали для девушки скорую медицинскую помощь. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ей оказывается необходимая врачебная помощь.Через некоторое время возле места происшествия проходил школьник. На ребенка также напала свора собак. Находившиеся неподалеку взрослые отпугнули животных, и мальчику удалось убежать. Участковый уполномоченный полиции, прибывший в поселок, во время осмотра улиц, увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.В настоящее время по этим фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По словам очевидцев на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. В ходе проверки будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло их нападение на людей. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: Комитет городского хозяйства