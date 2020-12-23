Житель Улан-Удэ ограбил своего брата-инвалида

Злоумышленник забрал и пропил его ноутбук, пользуясь беспомощностью человека



В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 33-летнего горожанина, ограбившего своего брата с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление от 25-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что его сводный брат, с которым они проживают в одном доме, ограбил его. Ущерб составил шесть тысяч рублей.



Потерпевший уточнил, что распивавший спиртное родственник сначала попросил денег. А, когда инвалид отказал, брат втайне от него похитил из комнаты ноутбук, предварительно спрятанный хозяином жилища. На требование вернуть вещь он не реагировал. Сам же владелец техники не смог помешать противоправным действиям в силу ограниченных возможностей здоровья.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника – ранее неоднократно судимого 33-летнего горожанина. Выяснилось, что похищенное имущество он сдал в скупку, после чего неделю распивал спиртное, не появляясь дома.



Украденная техника изъята полицейскими и в скором времени будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.



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