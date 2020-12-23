В Улан-Удэ 2021-й год объявлен годом 355-летия города

Для приведения в порядок объектов культурного наследия их сдадут в аренду по рублю за квадратный метр





В столице Бурятии наступающий 2021-й год объявлен Годом 355-летия города Улан-Удэ. Такое решение принято сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета, сообщила его пресс-служба. Депутаты хотят привлечь внимание жителей города и общественность к празднованию юбилейной даты.



«Одним из направлений празднования юбилея столицы станет изучение истории родного города, воспитание у молодежи чувства любви и ответственности за свою малую Родину, изучение и уважение традиций народов, проживающих в городе Улан-Удэ и консолидации жителей города», - рассказала заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



Также депутатами Улан-Удэнского горсовета принято решение о сдаче в аренду объектов культурного наследия в Улан-Удэ на льготных условиях – 1 рубль за 1 квадратный метр в год. С таким предложением выступил Комитет экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.



«На сегодняшний день в муниципальной собственности Улан-Удэ находится 20 нежилых и 34 многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия. Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Была рассмотрена региональная и муниципальная практика, после этого и было принято такое решение», - сообщил председателя Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.



Председатель профильного комитета горсовета Сергей Бурдиков поддержал проект и отметил, что большинство из этих объектов расположены в историческом центре города, поэтому являются привлекательными для инвесторов и арендаторов.



Фото: ulan-ude-info.ru

