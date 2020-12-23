В Улан-Удэ задержана риэлтор-мошенница

Они оформила микрозайм от имени сельчанки, искавшей в городе съемную квартиру



В Бурятии в Хоринске в отдел полиции с заявлением обратилась 52-летняя жительница села. Она рассказала, что стала жертвой мошеннических действий: судебные приставы арестовали ее банковские счета в связи с неуплатой задолженности по кредиту, хотя никаких кредитных обязательств заявительница не оформляла.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что в марте прошлого года потерпевшая с целью аренды квартиры в Улан-Удэ обращалась в агентство недвижимости. Именно недобросовестная риэлтор, имея на руках ее паспортные данные, оформила от имени сельчанки микрозайм через сайт микрофинансовой организации. Ущерб составил 11 тысяч рублей. За более чем полтора года сумма займа многократно возросла.



В результате злоумышленница была установлена и задержана оперативниками отдела полиции «Хоринский» в столице Бурятии. В содеянном она призналась, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Отметим, что в настоящее время экс-риэлтор условно осуждена за совершенную в текущем году кражу денег с банковского счета.



Возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Следствие продолжается. Подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.



Фото: «Номер один»

