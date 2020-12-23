В Улан-Удэ пройдут рейды по разъяснению правил содержания собак

Собаки, напавшие сегодня на девушку и школьника в микрорайоне Забайкальский, по предварительной информации, были домашние



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение Комитету городского хозяйства, главам районов провести рейды, прежде всего, в частном секторе по разъяснению правил содержания собак и штрафам за нарушения правил, сообщает пресс-служба администрации столицы Бурятии.



Напомним, сегодня стая собак напала на девушку в микрорайоне Забайкальский в ДНТ «Весна», ранее - на школьника. Полиция и Комитет городского хозяйства провели подворовый обход. Устанавливается владелец животного.



По предварительной информации, нападавшие собаки были с частных дворов, то есть домашние.



Помните, если на вас напала собака, необходимо обратиться в медицинское учреждение и в полицию.



По данным антирабического кабинета Улан-Удэ, домашние собаки нападают на людей чаще безнадзорных.



С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам:



37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району,

23-05-80 - по Железнодорожному району,

23-04-10 - по Октябрьскому району.



Фото: ulan-ude-info.ru