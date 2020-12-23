В Улан-Удэ рабочие ТГК-14 объявили голодовку

Однако руководство компании все отрицает и грозит служебным расследованием



Уже третьи сутки на ТГК-14 рабочие проводят голодовку. Как объясняют протестующие, главные причины недовольства – низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства. По словам сотрудников ТГК-14, за месяц никто из представителей власти к ним так и не вышел. Точное число протестующих пока неизвестно. По словам одного из участников акции протеста Андрея Красикова, поддержали голодовку порядка 200 человек, по другим данным – речь идет о двух десятках максимум. В самой компании ПАО ТГК-14 уверяют, что речь идет только об одном недовольном работнике.



«С 2010 года нас кормят завтраками все министерства, – рассказывает один из работников Андрей Красиков. – Нас нужно присоединить к межотраслевому российскому соглашению, чтобы мы могли гарантированно получать свою зарплату. Плюс, мы требуем выплатить нам льготы за тепловую электроэнергию, которые отменило руководство ТГК-14 без объяснения причин»



Как объясняет Андрей, в 2018 году убрали компенсации за вредность производства, а условия работы при этом остались прежними. «Везде пишут, что у нас великолепные средства защиты рабочих, плюс дымососы у нас работают, чуть ли не цветочки в цехах у нас растут, ни пыли, ни загазованности нет, – возмущается Андрей. – Было 24% вредности, а стало 8%. Мы и раньше получали за «вредность» 3 тысячи рублей, сейчас – тысячу».



Как отмечает работник, зарплаты и выплаты никак не увеличиваются в течение многих лет. Работников возмущает, что на тех же должностях в Забайкальском крае люди зарабатывают почти в два раза больше, чем на таком же предприятии в Бурятии. При этом отмечается, что прибыль ТГК-14 в Бурятии значительно превышает прибыль в Забайкалье. Отдельно работники отмечают, что натерпелись от произвола руководства – на их жалобы уже который год никто не реагирует, терпение лопнуло. Тем не менее, работники не собираются прекращать подавать тепло горожанам и устраивают голодовку прямо на рабочих местах – у них отсутствует еда, выключены кухонные приборы и пустой холодильник. Есть только чай.



В свою очередь пресс-служба ТГК-14 опровергла информацию о голодовке – по их словам, официальных уведомлений о проведении каких-то протестных мероприятий на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 от коллектива или отдельных сотрудников не поступало. – По факту присутствуют только выступления в СМИ и социальных сетях от одного из грузчиков топливно-транспортного цеха. Со слов руководителя, первичная профсоюзная организация филиала «Генерация Бурятии» к данным выступлениям не имеет никакого отношения. Все производственные подразделения работают в штатном режиме: основное оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-1 несет задаваемую нагрузку по выработке электрической и тепловой энергии, температура теплоносителя соответствует задаваемым графикам, – поясняют в сообщении.



Как отмечают в сообщении, на данный момент в филиале «Генерация Бурятия» в рамках законодательства рассматривается коллективный трудовой спор с первичной профсоюзной организацией, спор идет в правовом русле. В настоящее время он находится в стадии арбитража. Сейчас руководство филиала «Генерация Бурятии» и тгк-14 ведут постоянный диалог с первичной профсоюзной организацией и работниками. Кроме того, в пресс-службе утверждают, что была проведена специальная оценка условий труда с привлечением специализированной организации и с участием профсоюзов в связи с чем и изменились начисления за вредность. Пишут, что каждый год на станции проходит комплекс мероприятий по улучшению условий труда, а с 1 января 2020 года была проиндексирована минимальная месячная тарифная ставка на 6%.«Более того, ММТС в ТГК-14 установлена выше, чем ставка, установленная РСТ Республики Бурятия на 2020 год. В 2021 году будет также проведена индексация заработной платы. Решение будет принято после установления тарифов. Кроме того, в рамках коллективного договора выплачиваются предусмотренные льготы, компенсации и поощрения, – добавляют в сообщении.



Представители ТГК-14 считают, что масштабирование данной ситуации в СМИ и социальных сетях накануне Дня энергетика и новогодних праздников направлено не на конструктивное решение вопросов, которые систематически рассматривались всеми сторонами в течение всего года, а на обострение ситуации.



«Для объективной оценки будет проведено специальное служебное расследование для выявления лиц, виновных в сложившейся ситуации», – заявили в ТГК-14.



Тем не менее, накануне в социальных сетях на портале «Весь Улан-Удэ» выложили видеоролик, где молодой человек показывает голодающих в цехах – причем подтверждают ситуацию несколько рабочих, а не один. Автор видео наглядно продемонстрировал чай на столе и пустой холодильник с отключенными кухонными приборами. «Голодает весь топливно-транспортный цех. Сейчас схожу до котельного цеха, тоже покажу. Руководство объявляет, что в голодовке 8-9 человек. Уже сто с лишним человек объявили голодовку!» – описывает ситуацию на тот момент работник Андрей Красиков.



В ситуации еще предстоит разобраться. На сегодня протестующие добавили, что из-за голода начинают чувствовать себя тяжело, но от своих намерений отказываться не собираются вплоть до момента, пока их не услышат.



Сегодня же в ситуации начала разбираться уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Эржена Мансорунова, «Номер один», фото: news-tgk14.com







