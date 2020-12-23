В Улан-Удэ собак, нападавших на людей, проверят на бешенство

Сегодня пройдет экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии
В Улан-Удэ в связи с нападением собак на женщину и ребенка на территории ДНТ «Весна» (мкр. Забайкальский) управлением ветеринарии Бурятии в адрес Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ направлены рекомендации о необходимости незамедлительной доставки отловленных животных, совершивших нападение на людей, в городскую ветеринарную станцию для осмотра и карантинирования.
А также - о проведении совместно с полицией мероприятий по установлению владельцев собак, совершивших нападение, с привлечением собственников животных к административной ответственности в соответствии действующим законодательством.
В настоящее время труп, отстреленной сотрудником МВД собаки, доставлен в республиканскую ветеринарную лабораторию для проведения исследований на бешенство. При проведении наружного осмотра доставленной собаки установлено следующее: имеется ошейник, кобель, некастрированный. При сканировании у собаки не обнаружено чипов, сообщает ветеринарное управление.
Сейчас сотрудниками муниципального контроля администрации Улан-Удэ совместно с сотрудниками полиции, городской ветеринарной станции и другими заинтересованными ведомствами проводится подворовой обход в ДНТ «Весна» для установления владельцев собак, а также – для информирования жителей по правилам выгула, порядка регистрации домашних животных, о проведении ветеринарно-санитарных мероприятиях в отношении содержащихся животных.
Сегодня пройдет экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством руководителя республиканского управления ветеринарии Эрдэма Сангадиева. В комиссию входят представители МВД, минздрава, МЧС, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Приглашены: администрация Улан-Удэ, главы пригородных районов - Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского.
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ началась доследственная проверка обстоятельств нападения собак на жителей Октябрьского района. Сегодня утром из микрорайона Забайкальский в Республиканскую клиническую больницу доставлена 20-летняя девушка с многочисленными повреждениями от укусов собак на голове, туловище и конечностях.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?