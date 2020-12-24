В Улан-Удэ будут усыплены десять собак, отловленных около места нападения псов на людей

Определен ряд других мер для исключения повторения нападений животных на людей



В Улан-Удэ по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова вечером 23 декабря состоялось заседание республиканской противоэпизоотической комиссии, на котором принят ряд мер, направленных на расследование



«Мы приняли решение усилить в посёлке Забайкальский контроль, провести подворовой обход, разъяснительную работу с жителями, чтобы собак держали на привязи. Компания, которая работает в рамках регулирования численности безнадзорных домашних животных, сегодня отловила 10 собак. Тех, которые, по описанию, напали на девушку», - сообщил начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.



Комиссией решено произвести эвтаназию отловленных животных, поскольку необходимо провести лабораторные исследования и оперативно определить, больны ли они бешенством. Это позволит своевременно назначить лечение пострадавшим. В случае положительного диагноза управление ветеринарии организует установленные ветеринарными правилами мероприятия по ликвидации бешенства.



Администрация Улан-Удэ продолжит отлов животных в поселке Забайкальск.



Административная комиссия при Комитете городского хозяйства Улан-Удэ, ветеринарные врачи, сотрудники ветеринарного надзора Россельхознадзора и МВД проведут обследование в поселке, чтобы установить владельцев нападавших собак. Они будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил выгула домашнего животного, допущение нападения на человека. В случае установления фактов нарушений, предусматривающих уголовную ответственность, материалы будут переданы в следственные органы МВД.



Чтобы исключить нападения домашних животных в дальнейшем, администрация Улан-Удэ, Тарбагатайского, Иволгинского, Заиграевского районов в течение 2021 года выйдут с законодательной инициативой по ужесточению мер ответственности за нарушения порядка регистрации домашних животных, их выгула и допущение нападения домашнего животного на человека. Также в республиканском законодательстве предусмотрят введение обязательного чипирования домашних животных.



Все муниципальные образования республики организуют разъяснительную работу и усилят контроль за соблюдением владельцами животных порядка регистрации и правил выгула.



Кроме того, планируется запустить работу телефонной горячей линии, на которую можно будет сообщить о нарушении владельцами домашних животных правил выгула, о нахождении животных на свободном выгуле для оперативного принятия мер.



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова вечером 23 декабря состоялось заседание республиканской противоэпизоотической комиссии, на котором принят ряд мер, направленных на расследование случая в поселке Забайкальский и исключения повторения нападений животных на людей, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Мы приняли решение усилить в посёлке Забайкальский контроль, провести подворовой обход, разъяснительную работу с жителями, чтобы собак держали на привязи. Компания, которая работает в рамках регулирования численности безнадзорных домашних животных, сегодня отловила 10 собак. Тех, которые, по описанию, напали на девушку», - сообщил начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.Комиссией решено произвести эвтаназию отловленных животных, поскольку необходимо провести лабораторные исследования и оперативно определить, больны ли они бешенством. Это позволит своевременно назначить лечение пострадавшим. В случае положительного диагноза управление ветеринарии организует установленные ветеринарными правилами мероприятия по ликвидации бешенства.Администрация Улан-Удэ продолжит отлов животных в поселке Забайкальск.Административная комиссия при Комитете городского хозяйства Улан-Удэ, ветеринарные врачи, сотрудники ветеринарного надзора Россельхознадзора и МВД проведут обследование в поселке, чтобы установить владельцев нападавших собак. Они будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил выгула домашнего животного, допущение нападения на человека. В случае установления фактов нарушений, предусматривающих уголовную ответственность, материалы будут переданы в следственные органы МВД.Чтобы исключить нападения домашних животных в дальнейшем, администрация Улан-Удэ, Тарбагатайского, Иволгинского, Заиграевского районов в течение 2021 года выйдут с законодательной инициативой по ужесточению мер ответственности за нарушения порядка регистрации домашних животных, их выгула и допущение нападения домашнего животного на человека. Также в республиканском законодательстве предусмотрят введение обязательного чипирования домашних животных.Все муниципальные образования республики организуют разъяснительную работу и усилят контроль за соблюдением владельцами животных порядка регистрации и правил выгула.Кроме того, планируется запустить работу телефонной горячей линии, на которую можно будет сообщить о нарушении владельцами домашних животных правил выгула, о нахождении животных на свободном выгуле для оперативного принятия мер.Фото: pixabay.com