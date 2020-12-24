Улан-Удэ включили в перечень проекта «Чистый воздух»

В городе более 67 тыс частных домов и 6 тыс котельных юрлиц отапливаются углем и дровами



Столицу Бурятии включили в перечень населенных пунктов России, в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, у города появится реальная поддержка – федеральное финансирование в решении проблемы загрязнения воздуха.



«В рамках этого проекта в России в этом году затрачено более 200 млрд. руб. Эти деньги направлены в поддержку городов – участников, которые также борются за чистый воздух. В семи городах уже зафиксировано понижение уровня загрязнения атмосферы», – подчеркнул он.



«Чистый воздух» – это проект, основной показатель которого – сокращение совокупного объема выбросов в атмосферу, оказывающих влияние на окружающую среду и здоровье граждан. Включение Улан-Удэ в перечень федерального проекта «Чистый воздух» было достигнуто благодаря слаженной работе администрации Улан-Удэ и правительства Бурятии. В городе более 67 тысяч частных домов, 6 тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углем и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное (уникальное) геофизическое расположение Улан-Удэ не дает грязному воздушному одеялу рассеиваться.



В этом году при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова был создан республиканский проектный офис «Воздух». В его работе участвуют более 30 федеральных, республиканских и городских структур, напоминает пресс-служба городской администрации.



Федеральный проект «Чистый воздух» – это источник финансирования различных проектов: организация профессионального лицензированного мониторинга состояния атмосферного воздуха, внедрения отопления на сжиженном газе, реконструкции электро-, и теплоэнергетики, производства бездымного топлива, частичной компенсации техприсоединения и электроэнергии для жителей, поддержки стартапов и локализации производств энергоэффективных материалов и отопителей.



Фото: ulan-ude-info.ru

