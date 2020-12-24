Юрию Трутневу подарили вид на Селенгу

Полпреду вручили картину дальневосточного художника



Экспозиция картин дальневосточных художников стала одним из элементов форума «ДФО-2020». Одну из картин экспозиции кураторы проекта вручили заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, сообщили в минвостокразвития.



Картина «Вид на Селенгу» написана в 2020 году на пленэре, организованном компанией СУЭК и Дальневосточным государственным институтом искусств, на берегах реки Селенга в ходе посещения разреза «Тугнуйский» – крупнейшего угледобывающего предприятия Бурятии.



Автор картины - Дмитрий Лучинин – профессиональный художник, член Союза художников России. В 2019 году окончил художественный факультет Дальневосточного государственного института искусств – единственного вуза на Дальнем Востоке, выпускающего профессиональных художников-живописцев на протяжении практически 60 лет (в 2022 году ДВГИИ отметит 60-летие). Уже почти 60 лет выпускники вуза составляют основной костяк региональных отделений Союза художников России по всему Дальневосточному федеральному округу.



Экспозиция «Дальний Восток. Параллели и меридианы», на которой представлено более 60 картин, – выставочный проект работ студентов, выпускников и преподавателей Дальневосточного государственного института искусств. Организаторами выставки выступили: СУЭК, Дальневосточный государственный институт искусств при поддержке «Тугнуйского погрузочно-транспортное управления», АО «Дальтрансуголь» и ООО «Малый порт». Соорганизатором выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Проект получил поддержку со стороны министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Художественные полотна, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, которые вошли в экспозицию, несут в себе неповторимый колорит Дальнего Востока. На экспозиции представлен широкий диапазон направлений и стилей.



Как отметила куратор выставки Анастасия Фёдорова, дальневосточные параллели и меридианы, идущие с востока на запад и с юга на север, в контексте экспозиции формируют многочисленные точки пересечения художественных образов, стилей и творческих направлений. Дальневосточная художественная школа, возникшая на стыке московской и санкт-петербургской художественных традиций, объединяет все это пышное разнообразие. Под влиянием уникальной истории, географии региона, а также благодаря близости утонченных культур азиатских стран, эта школа создала самобытное изобразительное искусство Дальнего Востока, имеющее, как богатое наследие, так и новые идеи развития. Выставка «Дальний Восток. Параллели и меридианы» раскрывает дальневосточное изобразительное искусство во всей его многогранности и художественной глубине.



Фото: minvr.gov.ru

