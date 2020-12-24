В Бурятии у «Читаэнергосбыта» обнаружили сайты-двойники

По решению суда они заблокированы





Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по обращению территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт».

«Установлено, что в сети Интернет на трех сайтах в свободном доступе размещена недостоверная информация о компании «Читаэнергосбыт», а также о способах оплаты за потребляемую электроэнергию, о передаче показаний, о личном кабинете физического лица и порядке регистрации в нем. Выявленные сайты-«двойники» являются незаконными, создают предпосылки для мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор района подал иск с требованием заблокировать сайты-«двойники». Суд его удовлетворил. На данный момент поддельные сайты заблокированы.Фото: pixabay.com