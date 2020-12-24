В Бурятии прокуратура заставила районные власти ремонтировать дороги

Ездить по ним стало небезопасно





Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с сотрудниками ГИБДД проверили состояние местных дорог.

«Вопреки закону, на асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог имеются многочисленные дефекты, на дорогах отсутствуют дорожные знаки, сигнальные столбики и километровые указатели, что создает угрозу безопасности дорожного движения», сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки прокурор подал иски к ГКУ «Бурятрегионавтодор» и администрации Кижингинского района об устранении нарушений. Суды их удовлетворили. Начало работ на дорогах запланировано на весну 2021 года.Фото: «Номер один»