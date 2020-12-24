В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 24 562

Всего выздоровели от COVID-19 в республике 21 546 человек, 387 из них за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 24 562. Это на 201 случай больше, чем было в среду, 54% (13 276) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 557 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 201 нового случая коронавируса: 153 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 783 человека.



В стационарах получают лечение 1 545 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 169. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 51 пациент (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Амбулаторное лечение проходят 914 пациентов с COVID-19, наблюдается 4 754 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 21 546 (+387) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1 545, свободны – 983 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 939 человек, с нарастающим итогом – 708 176 человек.



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