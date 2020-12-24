В Бурятии бизнесмена выгоняют с захваченной земли

Предприниматель отказался добровольно освободить занятые участки





Прокуратура Бурятии выявила, что владелец пункта приема и отгрузки древесины в селе Хоринск самовольно занял два земельных участка, прилегающих к участку, предоставленному ему по договору аренды. Их площадь составила 243 и 863 кв.м.

Несмотря на привлечение к административной ответственности за самовольное занятие земельных участков, бизнесмен продолжал бездействовать. Он не освобождал занятые участки и в то же время не предпринимал никаких мер по оформлению прав на них.В связи с этим прокурор обратился в суд. Арбитражный суд Бурятии иск надзорного ведомства удовлетворил, обязав бизнесмена освободить участки в течение 10 дней.Фото: «Номер один»