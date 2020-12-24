В Бурятии чиновник пострадал за любовь к искусству

Он оплатил почти миллион за скульптуру, которую еще не поставили





Прокуратура Бурятии выявила в Кяхте нарушения при реализации национальных проектов.

«В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» городской администрацией заключен муниципальный контракт на поставку произведения искусства – скульптуры для фонтана. В нарушение законодательства работы по контракту оплатили без исполнения обязательств со стороны подрядчика на сумму 800 тыс. рублей. На момент проверки скульптура не была поставлена», - рассказали в надзорном ведомстве.За нарушение порядка оплаты работ прокуратура привлекла виновного чиновника к административной ответственности. Он оштрафован. Также по представлению прокуратуры два должностных лица администрации Кяхты привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент нарушения устранены, скульптура поставлена.Фото: pixabay.com