Профсоюзы Бурятии и «Бурятэнерго» предложили максимальный рост электротарифов

Это грозит республике исключением из перечня особых зон оптового рынка электроэнергии





С инициативой максимального увеличения тарифов на электроэнергию для населения Бурятии с ростом на 5 % с 2021 года выступили заместитель председателя Объединения организаций профсоюзов Бурятии Елена Юдаева совместно с представителями «Бурятэнерго». Цель - увеличение заработной платы работников сетевой компании.



Инициатива оглашена накануне на совещании, собранном профсоюзами, для обсуждения основных направлений деятельности компании «Бурятэнерго» (филиал «Россети Сибири»). В том числе рассматривались вопросы повышения фонда оплаты труда для персонала компании, сообщает сайт Республиканской службы по тарифам (РСТ).



Также представитель профсоюзов и «Бурятэнерго» предложили дополнительно увеличить тарифы на передачу электроэнергии сверх уровней, установленных ФАС России на 2021 и последующие годы.



В связи с этим РСТ еще раз разъясняет, что тарифы на электроэнергию устанавливаются исключительно в рамках предельных уровней, утвержденных ФАС России. Выше или ниже установленных уровней принимать тарифы запрещено. В Бурятии тарифы всегда устанавливаются на минимальном уровне.



Необходимо отметить, что за нарушение этого правила предусмотрено не только административное наказание, но и санкции в виде исключения Бурятии из перечня особых зон оптового рынка электроэнергии. В этом случае потребители республики могут потерять компенсацию стоимости электроэнергии в размере 3 млрд. рублей ежегодно.



РСТ не может согласиться с предложением профсоюзов Бурятии и «Бурятэнерго» по дополнительному росту тарифов, подчеркивают в службе по тарифам. Она советует авторам инициативы обратиться в федеральные органы власти для внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих повышение эффективности деятельности электросетевых компаний.



Фото: rosseti-sib.ru

