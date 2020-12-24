В Иркутской области коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 25,4%

Максимальный уровень иммунитета выявлен у возрастной группы 60-69 лет, минимальный - у детей до 17 лет



Коллективный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 у жителей Иркутской области составил 25,4%. Об этом заявил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. Специалисты подвели промежуточные результаты тестирования населения на выработку антител к коронавирусу, сообщает официальный портал региона.



«В Иркутской области изменения коллективного иммунитета несут нарастающий характер. В июне этот показатель составлял около шести процентов, в сентябре 12,1%. Сейчас мы видим, что у каждого четвертого жителя, принявшего участие в тестировании, есть антитела. Когда коллективный иммунитет достигнет 65-70%, эпидемия должна остановиться», - сказал Сергей Балахонов.



Напомним, третий этап массового тестирования был проведен Иркутским НИПЧИ совместно с министерством здравоохранения Иркутской области и управлением Роспотребнадзора региона в середине декабря. Тестировали добровольцев семи возрастных групп, которые уже участвовали в исследовании в рамках первого и второго этапов. Обследование прошли 2 674 человека, проживающих в 15 районах области, в том числе в отдаленных муниципалитетах.



Максимальный уровень иммунитета выявлен у возрастной группы 60-69 лет – 28,6%. Самый минимальный - у детей до 17 лет. Он составил 19,3 %. Коллективный иммунитет населения Иркутской области к коронавирусу составляет 25,4%.



«Эти исследования показывают реальную ситуацию с распространением коронавируса в Иркутской области и позволяют нам прогнозировать течение эпидпроцесса. Также мы можем корректировать профилактические мероприятия, которые проводятся», - сказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская.



Результаты серологического исследования будут направлены каждому участнику индивидуально по СМС и e-mail рассылке из автоматизированной системы.



Фото: «Номер один»

