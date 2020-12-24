Жительницу Улан-Удэ будут судить за покушение на своего новорожденного ребенка

Ранее 39-летняя горе-мать была лишена родительских прав в отношении шестерых своих детей



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье 106 УК РФ «покушение на убийство матерью новорожденного ребёнка», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, 16 октября около 22:00 по местному времени в локомотивном депо станции Улан-Удэ на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава работниками станции был обнаружен пакет, в котором находилась новорожденная девочка. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована.



В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками следственного управления и транспортной полиции в дальнейшем установлена подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 39-летняя местная жительница. Ранее она была лишена родительских прав в отношении шестерых своих детей.



Женщина раскаялась в содеянном. Она призналась, что после родов завернула младенца в покрывало и оставила в пакете на железнодорожной платформе грузового поезда, который позже проследовал в депо.



В ходе расследования допрошены свидетели, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая и судебно-медицинская. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



По результатам следствия уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



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