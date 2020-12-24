В Бурятии введут должность главного архитектора республики

Одновременно упраздняется должность, которую занимал подследственный Сергей Рыбальченко
В Бурятии будет упразднена должность заместителя министра строительства – председателя Комитета по развитию строительного комплекса, сообщает минстрой республики.
«Это связано с введением новых должностных обязанностей главного архитектора Бурятии. Правительство Бурятии в ближайшее время планирует провести конкурсный отбор на новую должность – заместителя министра – главного архитектора республики Бурятия. Основные требования: высшее образование в области архитектуры и опыт работы», - уточнили в ведомстве.
Напомним, должность председателя Комитета по развитию строительного комплекса в минстрое занимает Сергей Рыбальченко, который находится под следствием по делу о сиротских домах в Сотниково. Вместе с тем, накануне кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил ограничения, которые год назад суд по ходатайству следствия наложил на Сергея Рыбальченко после освобождения его из СИЗО.
Также накануне минстрой Бурятии официально заявлял о том что, «решение апелляционного суда по делу в министерстве пока нет, однако, в случае, если для Сергея Николаевича сняли все ограничения, его рабочее место сохраняется, он должен выйти на работу с 24 декабря». Хотя в администрации главы и правительства Бурятии сразу уточнили – «в министерстве планируется реорганизация и его позиция будет упразднена до конца года».
Таким образом, выйдет или не выйдет на работу замминистра – вопрос уже чисто формальный. А возместить ему средства за вынужденный длительный прогул, видимо, придется.
Как сообщал «Номер один», Сергей Рыбальченко является одним из главных фигурантов громкого уголовного дела о сиротских домах в Сотниково, которое возбудили в конце 2018 года. Тогда же замминистра, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поместили в СИЗО, где он провел ровно год. В начале декабря 2019 года чиновника освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Что касается уголовного дела в отношении Сергея Рыбальченко и других фигурантов, то в ближайшее время оно поступит на рассмотрение в суд. Отметим, свою вину заместитель министра не признает.
Фото: «Номер один»
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