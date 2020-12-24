Госдума вернула конституционные права жителям нацпарков и ООПТ

Принятые поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» снизят социальную напряженность
Для сотен тысяч граждан России, чьи дома в результате административной реорганизации земель оказались на территории национальных парков и прочих особо охраняемых природных территорий (ООПТ), вскоре все изменится. Госдума разрешила правовую коллизию. Депутаты приняли в окончательном третьем чтении законопроект, дающий возможность гражданам оформить право собственности на землю, если жилье находится на землях ООПТ, сообщает «Российская газета».
Документом предлагается не изымать из оборота земельные участки, а разрешить их предоставление в границах населенных пунктов, расположенных в отдельных зонах нацпарков. Теперь этими землями смогут распоряжаться субъекты РФ или муниципалитеты. Для Бурятии это означает, что появится возможность решения накопившихся проблем, прежде всего, в Тункинском национальном парке.
«Изменения в законодательстве восстановят конституционные права владельцев такой собственности», - подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, который участвовал в разработке закона, находясь еще на посту министра природных ресурсов и экологии РФ.
«Поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, внесенные в ходе обсуждения, обеспечат баланс между сохранением природы и соблюдением конституционных прав граждан, - сказал он, комментируя одобренный Госдумой законопроект. - С принятием поправок люди получили возможность решить копившиеся годами жилищные вопросы. Из-за разного рода запретительных мер они не могли оформить свое жилье, а органы власти - развивать муниципальные образования».
Кроме того, новый закон предусматривает совершенствование правового режима в населенных пунктах, находящихся на особо охраняемых природных территориях. В частности, поправки в законодательство передают органам местного самоуправления полномочия по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, добавил Дмитрий Кобылкин.
Изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях» о регулировании земельных отношений в населенных пунктах, которые находятся в границах ООПТ, разработаны Советом Федерации при участии минприроды России по поручению президента РФ. На территории национальных парков находится 923 населенных пунктов, в которых проживает более 370 тысяч человек, и режим ООПТ существенно ограничивает их жизнедеятельность, напоминает пресс-служба природоохранного ведомства.
«Поддерживаем изменения в законодательстве, которые позволят улучшить жизнь людей, проживающих на территории населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. И парки получат поддержку местного сообщества в сохранении природы. По сути, законодатели приняли компромиссное решение, снимающее социальную напряженность за счет того, что бы убирать жесткие ограничения (экологическая экспертиза, земельные участки и др.). В результате не будет нанесен ущерб природным и культурным объектам и комплексам национальных парков», - прокомментировал директор Байкальского государственного природного биосферного заповедника Василий Сутула.
Жителям разрешат строительство жилья, и у них появится возможность получить под эти цели земельные участки. Для людей будет обеспечено нормальное питьевое и техническое водоснабжение, так как на территории этих населенных пунктов разрешат разведку и добычу подземных вод. При этом государственную экологическую экспертизу проектной документации социальных объектов проводить будет не нужно.
«Граждане получат возможность на предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также заниматься сельским хозяйством на предоставленных земельных участках (скотоводство, растениеводство). Обеспечение местного населения дровяной древесиной с оплатой минимальных лесных податей позволит повысить исполнение социальных гарантий. Освобождение от прохождения обязательной государственной экологической экспертизы федерального уровня позволит сократить сроки по обеспечению населения социально-значимыми объектами (больницы, детские сады, школы, линии электропередач), при этом строительство новых объектов позволит создать дополнительные рабочие места. Кроме этого, упростится процедура получения разрешительных документов на строительство жилых и нежилых объектов недвижимости, их ввода в эксплуатацию, что позволит гражданам оформлять право собственности на данные постройки. Также будет упрощена необходимость получения согласования деятельности по строительству жилых объектов», - прокомментировал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.
Перечень объектов и виды социально-экономической деятельности, которую предполагается осуществлять в национальном парке, и которая требует согласования с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится ООПТ, будет определять правительство РФ. А вот за разрешениями на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства надо будет обращаться в органы местного самоуправления.
Фото: egov-buryatia.ru
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