Мэр Улан-Удэ исключил принятие радикальных мер к собакам

Администрация города будет бороться с животными в рамках закона



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал ситуацию с нападением собак на жителей города. По словам градоначальника, состояние покусанной вчера в микрорайоне Забайкальский 20-летней девушки сейчас тяжёлое. Она находится в искусственной коме.

«За этот год уже было несколько фактов нападения собак на людей, но этот — самый страшный. Также сегодня собака напала на



Как сообщил мэр, в микрорайоне Забайкальском полиция делает подворовый обход в поисках животных по ориентировке и со следами крови. Сегодня работники мэрии и районных администраций пойдут в рейды по городу. У них две задачи – выявлять стаи собак и направить фирму, которая занимается отловом, а также усилить контроль за содержанием собак. Нерадивых хозяев будут штрафовать.



В то же время Игорь Шутенков отметил, что радикальных мер, о которых сейчас много говорят, принять по новому федеральному закону нельзя.



«Никто не согласится идти под суд за жестокое обращение с животными – это теперь уголовная статья. Работа по отлову собак ведётся, их лечат, проверяют на бешенство, но потом — согласно требованию закона — их отпускают. В питомниках по закону можно содержать только агрессивных собак, точнее, только тех, по которым был доказан факт этого агрессивного поведения — нападения на человека. Также в законе нет пунктов регулирования ответственности хозяев собак. Плохо, что на чашу весов ставится гуманное отношение к животным и здоровье жителей», - заявил мэр.



В заключении градоначальник призвал горожан к ответственному содержанию собак. «Ваша собака может быть неагрессивна в вашем дворе, но в стае она становится опасным неуправляемым хищником», - подчеркнул он.



Фото: «Номер один» «За этот год уже было несколько фактов нападения собак на людей, но этот — самый страшный. Также сегодня собака напала на ученицу 50-й школы . Собака домашняя. К сожалению, владельцы псов не понимают всю меру ответственности, отпуская собаку с цепи за ограду. Безусловно, и бродячие собаки представляют опасность», - рассказал Игорь Шутенков.Как сообщил мэр, в микрорайоне Забайкальском полиция делает подворовый обход в поисках животных по ориентировке и со следами крови. Сегодня работники мэрии и районных администраций пойдут в рейды по городу. У них две задачи – выявлять стаи собак и направить фирму, которая занимается отловом, а также усилить контроль за содержанием собак. Нерадивых хозяев будут штрафовать.В то же время Игорь Шутенков отметил, что радикальных мер, о которых сейчас много говорят, принять по новому федеральному закону нельзя.«Никто не согласится идти под суд за жестокое обращение с животными – это теперь уголовная статья. Работа по отлову собак ведётся, их лечат, проверяют на бешенство, но потом — согласно требованию закона — их отпускают. В питомниках по закону можно содержать только агрессивных собак, точнее, только тех, по которым был доказан факт этого агрессивного поведения — нападения на человека. Также в законе нет пунктов регулирования ответственности хозяев собак. Плохо, что на чашу весов ставится гуманное отношение к животным и здоровье жителей», - заявил мэр.В заключении градоначальник призвал горожан к ответственному содержанию собак. «Ваша собака может быть неагрессивна в вашем дворе, но в стае она становится опасным неуправляемым хищником», - подчеркнул он.Фото: «Номер один»