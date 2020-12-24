Чиновников мэрии Улан-Удэ бросили на поиски собачьих стай

В городе создано пятнадцать мобильных групп





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с сегодняшнего дня мобильные группы в составе представителей районных администраций, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и сотрудников ветеринарной службы будут проверять правила содержания домашних животных, отслеживать большие стаи бездомных собак и сообщать о них в службу отлова.

– Я подтверждаю, финансирование мы на все определим и найдем. Ни бензина не пожалеем, ничего, – заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.











«Никто не согласится идти под суд за жестокое обращение с животными – это теперь уголовная статья. Работа по отлову собак ведётся, их лечат, проверяют на бешенство, но потом — согласно требованию закона — их отпускают. В питомниках по закону можно содержать только агрессивных собак, точнее, только тех, по которым был доказан факт этого агрессивного поведения — нападения на человека. Также в законе нет пунктов регулирования ответственности хозяев собак. Плохо, что на чашу весов ставится гуманное отношение к животным и здоровье жителей», - заявил Игорь Шутенков.



Напомним, ранее мэр Улан-Удэ прокомментировал ситуацию с нападением собак на жителей города. Он отметил, что радикальных мер к собакам, о которых сейчас много говорят, принять по новому федеральному закону нельзя.«Никто не согласится идти под суд за жестокое обращение с животными – это теперь уголовная статья. Работа по отлову собак ведётся, их лечат, проверяют на бешенство, но потом — согласно требованию закона — их отпускают. В питомниках по закону можно содержать только агрессивных собак, точнее, только тех, по которым был доказан факт этого агрессивного поведения — нападения на человека. Также в законе нет пунктов регулирования ответственности хозяев собак. Плохо, что на чашу весов ставится гуманное отношение к животным и здоровье жителей», - заявил Игорь Шутенков.

Совещание, на котором обсуждались вопросы регулирования численности безнадзорных животных, состоялось сегодня утром в администрации города, - сообщили в пресс-службе мэрии.На каждый район выделено по пять групп. Часть групп будет направлена на подворовой обход частного сектора, часть на автомобилях будут сигнализировать в службу отлова о скоплениях бродячих животных. Также был отработан единый свод правил для мобильных групп и административных комиссий. Городские власти готовы выделить все необходимое для решения этой проблемы.Фото: «Номер один»