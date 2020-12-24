Школьницу в Улан-Удэ покусал алабай

Стали известны подробности утреннего нападения собаки на девушку
Галина, учащаяся школы №50 на Комушке, сегодня утром стала жертвой алабая - огромный пес укусил девушку дважды. Сейчас школьница находится в больнице.
- Я шла в школу и видела, что сидит собака. Собака не гавкала. Когда я уже проходила мимо дома, она на меня сзади неожиданно напала, укусила два раза, порвала куртку, сумку. Рядом никого не было. Потом из дома вышел хозяин, отогнал пса, немного меня проводил. Было очень больно. Я дошла до школы и оттуда вызвали скорую помощь, - рассказывает пострадавшая.
Как стало известно «Номер один», на девушку напал алабай, кличка собаки – Цезарь. Собака зарегистрирована, имеется паспорт. Хозяева позаботились о документах, но о том, что животное должно находиться во дворе, видимо, забыли.
- Хозяйка говорит, что 23 декабря она вышла из дома, а собаку выпустил неизвестный человек. Сегодня утром после нападения собаку завели домой. В отношении владелицы будут составлены два административных протокола по ст.47.2. и по ст.51 КоАП – допущение нападения на человека и выгул собаки без присмотра. Со слов хозяйки, собака во дворе ведет себя спокойно, тихо, но на улице гавкает, - рассказал главный специалист управления административного контроля комитета городского хозяйства Михаил Дрозд.
Напомним, мэр Улан-Удэ распорядился провести по всему городу рейды с целью выявления и наказания нерадивых владельцев животных.
Фото: КГХ
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