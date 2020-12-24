Корвет «Алдар Цыденжапов» завершил государственные испытания

Во Владивостоке 25 декабря на новом корвете пройдёт церемония подъема флага







Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Напомним, 16 июля транспортно-спусковым доком «Зея» корвет был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, откуда совершил более десяти выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия.



В частности, были проведены стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630. Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вёл огонь по буксируемому морскому щиту. Кроме того выполнен пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», отрабатывалась постановка электронных помех, проведены испытания бортового авиационного комплекса.



Во Владивостоке 25 декабря на новом корвете пройдёт церемония подъёма Военно-Морского флага.



«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, который пополнит ТОФ. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.



Полное водоизмещение корабля достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.



Фото: function.mil.ru

