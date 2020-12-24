В мэрии Улан-Удэ предложили повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч

С такой инициативой выступил председатель КГХ Сергей Гашев
Председатель Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Сергей Гашев сегодня на совещании в администрации города предложил увеличить штрафы на владельцев собак, которые отпускают животных на самовыгул.
– Надо выходить на сессию Народного Хурала Бурятии. С инициативой увеличения штрафов. В таких случаях у нас предусмотрен штраф 1000 рублей за выгул, надо повышать его до 50 тысяч, иначе мы эту ситуацию просто не изменим, - заявил он.
Кроме того, рассматривается вопрос о введении тотального чипирования всех животных – во дворах, на улицах. Чтобы была возможность штрафовать владельцев собак, выпускающих на свободный выгул.
– Основная задача, которая сейчас поставлена максимально - направить всех сотрудников администрации города, во-первых, на выявление стай, во-вторых, провести беседы с жителями частного сектора, которые содержат собак. Как показали вчерашние события, в основном, нападают домашние собаки. Сейчас будут усиления по наказанию – наложению штрафов. Жители должны ответственно относиться к правилам содержания собак, – отметил заммэра Улан-Удэ, руководитель аппарата администрации города Николай Намсараев. – Эти стаи - наша общая вина жителей, которые отпускают животных на свободный выгул. Призываем всех жителей более ответственно отнестись к содержанию своих собак.
С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.
Штрафы за нарушение порядка выгула и отсутствие регистрации сейчас составляют от 500 до 1000 рублей. За нападение собаки предусмотрен штраф от 2 тыс. до 5 тысяч рублей.
Напомним, в администрации города сейчас создано 15 мобильных групп, которые будут проверять правила содержания домашних животных, отслеживать большие стаи бездомных собак и сообщать о них в службу отлова.
Фото: КГХ
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