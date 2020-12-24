В мэрии Улан-Удэ предложили повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч

С такой инициативой выступил председатель КГХ Сергей Гашев





Председатель Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Сергей Гашев сегодня на совещании в администрации города предложил увеличить штрафы на владельцев собак, которые отпускают животных на самовыгул.