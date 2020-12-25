Жители Улан-Удэ оплачивают баснословные суммы за общедомовые нужды

Горожанам приходится платить и за себя, и за недобросовестных жильцов





Жители военного городка на станции Дивизионная в Улан-Удэ уже который месяц получают платежки за ОДН с огромными суммами. За электроэнергию людям выставляют счета от 200 до 2000 рублей и выше. Заоблачные платежи им приходят из-за того, что у многих их соседей в квартирах отсутствуют приборы учета. Поэтому, согласно закону, им приходится платить за себя и энерговоров.

- Дома у меня новый счетчик. За свет в месяц 400 - 500 рублей плачу, а ОДН набегает 800, - возмущается пенсионерка Валентина Коноваленко. - Почему я отдавать деньги за квартиры, не оплачивающие электроэнергию. Пускай «Читаэнергосбыт» обрезает этих людей, с ними судится и решает этот вопрос.Стоит отметить, что большинство жителей военного городка занимают служебные квартиры, однако если одни – добросовестные плательщики и наниматели, то другие копят долги.- Говорят, что живут здесь временно и менять счетчики не собираются, а им начисляют по нормативу. Эти люди включают обогреватели, греют машины из квартир. Получается перерасход энергии, и ее раскидывают на всех, - поясняют местные жители.Решить проблему может только установка счетчиков во всех квартирах. С этим вопросом люди обращались в управляющую компанию. Но, оказывается, замена электросчетчиков не в их компетенции.- Сначала думали, что общедомовые приборы учета неправильно работают. Проверили – показывают верно. Во всех военных городках проблема одна – отсутствие приборов учета. Они установлены в среднем у 40% жителей Дивизионной. Людей устраивает нормативное начисление, так как по нему оплачивать выгодно. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №354, весь сверхнорматив раскидывается на потребителей, согласно занимаемой жилой площади. Но также есть 554-е постановление, где прописано, что оприбориванием должен заниматься поставщик, это все в ответственности «Читаэнергосбыта».Стоит отметить, что раскидывать фактически потребленную электроэнергию на всех жильцов начали только с июля текущего года, ранее был мораторий.Также, согласно 354-му постановлению правительства РФ, плата за электроэнергию, потребленную сверх норматива, обычно ложится на управляющую компанию. Но это работает только в том случае, если управляющая компания работает в полную силу и не является временно назначенной. А в военном городке работает назначенная управляющая компания «Мой комфортный дом», созданная в августе 2020 года.Что касается приборов учета, а именно того, когда они будут установлены, мы обратились в «Читаэнерго». Там сообщили, что счетчики поставят, но только в следующем году либо даже в 2022-м.- С управляющей организацией мы договорились, что снимем показания 25-го числа. Общий домовой прибор учета, плюс все индивидуальные приборы учета, плюс сделаем сверку с управляющей организацией о том, кто рассчитывается по нормативу. Договорились с управляющей организацией, если где-то кто-то рассчитывается без прибора учета и пользуется электроэнергией на обогрев комнаты, то будут составлять акты, и мы будем доначислять таким потребителям, - говорят в «Читаэнергосбыте».Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com