Жителей Улан-Удэ начали массово штрафовать за самовыгул собак

Рейды мобильных групп приносят первые плоды





В столице Бурятии мобильные группы в составе представителей районных администраций, структурных подразделений мэрии Улан-Удэ и Управления ветеринарии проверяют правила содержания домашних животных, отслеживают большие стаи бездомных собак и сообщают о них в службу отлова. Сотрудники Управления ветеринарии на месте проводят регистрацию животных и вакцинируют их.





Также мобильные группы проверили микрорайоны Аэропорт, Авиатор и Сокол. В Аэропорту обнаружены две стаи безнадзорных собак по 8-12 особей в каждой. В Соколе и Авиаторе выявлено 30 бродячих собак. Сведения о них переданы в службу отлова.





Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, такие же штрафы предусмотрены за отсутствие регистрации. За допущение нападения домашнего животного на человека штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, рейды идут по всем трем городским районам. Так, в микрорайоне Забайкальский составлено шесть протоколов за нарушение порядка выгула и отсутствие регистрации домашних животных. Всего проверено более 70 дворов. Из них только девять собак оказались вакцинированы, а пять животных - зарегистрированы.С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных горожане могут обратиться с заявлением в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.Напомним, за два последних дня в Улан-Удэ зарегистрировано четыре случая нападения собак на людей. В трех из них жертвами животных стали дети, еще в одном – 20-летняя девушка. Ее собаки разгрызли буквально до костей, сейчас за жизнь девушки борются врачи.Фото: мэрия Улан-Удэ