Разница между любительским и профессиональным боксом

В античную эпоху он был частью программных состязаний Олимпийских игр



Бокс — зрелищный, контактный вид спорта, зародившийся 5 тысяч лет назад. В античную эпоху он был частью программных состязаний Олимпийских игр. В 17-м столетиив Англии стали популярны ставки на бокс, а в 1867-м году маркиз Куинсберри написал свод правил для проведения любительских соревнований.



Правила соревнований у любителей



Согласно принятым правилам, в любительском боксе бои состоят из трех 3-хминутных раундов, с перерывом в 1 минуту. Спортсмены не используют шлемы, но не выходят на ринг с обнаженным торсом.

Удар засчитывают, когда кулак боксера касается соперника белой полосой, обозначающей ударную часть. Бой проходит под надзором рефери, следящего, чтобы спортсмены использовали только разрешенные приемы. Засчитываются, как удары в блок, так и нанесенные по корпусу. В этом вопросе грань между боксом профессионалов и любителей стерта.Боксер, ударивший соперника ниже пояса, дисквалифицируется. Судья долженне допускать, чтобы спортсмены держали друг друга за руки, с целью уклониться от боя. Он прекращает состязание, после травмы одного из участников,так как тот сильно уступает сопернику либо в счете наблюдается большая разница.



Бокс профессионалов



У профессионалов поединки продолжительнее, чем у любителей. Может быть 10 — 12 раундов. Шлемы у профессионалов запрещены, и они выходят на ринг обнаженными по пояс.

Судья может остановить схватку, увидев, что один из спортсменов получил травму и не может больше защищаться. Соперник автоматически признается победителем техническим нокаутом. Такой нокаут присваивается и, если спортсмен получает рассечение, препятствующее продолжать дуэль.



Подсчет очков осуществляют путем обратного отсчета. При выходе на рингучастникам поединка присваивают по 10 баллов. У победителя сохраняется 10, а проигравшего — 9 очков. За пребывание в каждом нокдауне, снимается еще 1 балл. При ничье боковой арбитр выставляет счет 10—10. Когда боксерпосле нокдауна все же выиграл раунд, счетстановится 10—9.



За все происходящее на ринге отвечает рефери. Он советуется с врачом, однако принимает решения самостоятельно. Кроме судьи бой может остановить один из спортсменов, отказавшись от продолжения поединка.

Практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки на спорт бокс. Можно заключить пари, как на любительское, так и профессиональное состязание.



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