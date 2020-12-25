В Бурятии прирост числа выявленных больных COVID-19 снижается

В республике за минувшие сутки выявлено 195 случаев коронавируса, пять человек умерли



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 24 757. Это на 195 случаев больше, чем было в среду, 54% (13 375) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 562 человека, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 195 новых случаев коронавируса: 144 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3990 человек.



В стационарах получают лечение 1 526 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 132. В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.



Амбулаторное лечение проходит 841 пациент с COVID-19, наблюдается 4 694 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 21 828 (+282) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1 526, свободны – 1002 койки. Занятость коечного фонда составляет 60,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 966 человек, с нарастающим итогом – 711 142 человек.



В Бурятии по итогам недели с 18 по 24 декабря прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 17 декабря прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.



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