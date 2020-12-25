ОНФ просит Москву помочь Улан-Удэ в борьбе с собаками

«Фронтовики» считают, что местные власти не справляются со стаями бездомных псов



Активисты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ обратились в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой помочь жителям Улан-Удэ, которых держат в страхе стаи бездомных собак, сообщает республиканский исполком ОНФ.



За последние дни собаки несколько раз нападали на взрослых и детей, наносили тяжелые травмы, а «комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ не торопится принимать меры», констатируют члены общественной организации.



Напомним, 23 декабря произошла очередная трагедия в Октябрьском районе столицы Бурятии. В поселке Зверосовхоз стая собак напала на 20-летнюю девушку, ее чудом спасли очевидцы. Пострадавшую госпитализировали, она получила тяжелые травмы, в том числе лица.Спустя некоторое время недалеко от места происшествия собаки напали уже на школьника. Взрослые, которые находились в тот момент на улице, помогли их отогнать. Около 10 дней назад от укусов собаки пострадал шестилетний ребенок, животное буквально выгрызло из его ноги кусок мяса.



Всего с начала года в Бурятии зарегистрировали 1417 случаев нападений безнадзорных собак. В прошлом году таких случаев было еще больше – 1700.



«От безысходности жители Улан-Удэ обращаются за помощью к журналистам местных телекомпаний и жалуются, что специализированная служба редко реагирует на их заявки по отлову безнадзорных собак, ситуация явно вышла из-под контроля городских властей», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.



Жители поселка Зверосовхоз обратились за помощью в ОНФ. Они рассказали, что неоднократно отправляли заявки в Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ и в организацию, занимающуюся отловом животных ООО «Лайт Групп», но меры так никто и не принял.



«Безопасность и комфортность условий проживания граждан прописаны в правилах благоустройства территории городского округа «Город Улан-Удэ», которые должны учитывать требования методических рекомендаций минстроя России. Поэтому мы просим ведомство помочь в решении этой проблемы, которая свидетельствует о бездеятельности региональных и муниципальных властей», – заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.



Фото: ОНФ



