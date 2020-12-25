Денис Мантуров дал поручения по поддержке промышленности Бурятии

Помощь могут получить промышленные гиганты и начинающие инновационные предприятия



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с бизнес-сообществом Бурятии принял ряд решений по поддержке развития промышленности региона. Поручения по их исполнению даны департаментам ведомства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В частности, согласно протоколу совещания под председательством министра промышленности и торговли РФ, департаментам поручено рассмотреть возможность замены импортной электроники на российские аналоги, в том числе производимые на базе Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, также планируется оказать предприятию поддержку в наращивании рынка сбыта готовой продукции.



Для Озерной горнорудной компании будет разработана и предложена база сбыта свинцово-цинковых руд, добываемых на месторождениях Бурятии. Будет оказано содействие компании «Рапид-Био», производящей экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2 и экспресс-тесты на антиген к SARSCoV-2.



Поручено рассмотреть возможности оказания мер государственной поддержки «Байкалпромгаз» (производство медицинского кислорода), «Шэнэскин» (производство искусственной кожи), НПО «Кимберли лаб» (производство технических алмазов), «БХК-Восток» (проект деревянного домостроения).



Напомним, Денис Мантуров посетил Бурятию 26 ноября. Он обсудил с Алексеем Цыденовым перспективы развития промышленного производства республики, посетил Улан-Удэнский авиационный завод и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение. Министру был также представлен первый российский офшорный вертолет, специально сконструированный для нефтегазового сектора, продукция синтеза сверхтвердых материалов НПО «Кимберли лаб». В рамках презентации крупных промышленных проектов министру рассказали о строящемся в настоящее время в Еравнинском районе Озерном ГОКе.



Фото: egov-buryatia.ru

