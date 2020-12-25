В Улан-Удэ проходят массовые проверки бродячих собак

Отслеживаются большие стаи псов, данные о них передаются в службу отлова



В связи с участившимися случаями нападения животных на людей в Улан-Удэ проводятся массовые подворовые обходы для контроля соблюдения правил выгула и порядка регистрации домашних животных, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии .



Мобильные группы проверяют все районы города, чтобы исключить так называемый «самовыгул» животных. Также отслеживаются большие стаи собак, данные о них передаются в службу отлова.



Кроме этого, ветеринары на месте проводят регистрацию животных и вакцинируют их.







Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что республика намерена в ближайшее время выйти с инициативой на федеральный уровень о пересмотре законодательства в связи с особенностями региона. «Можно говорить про ответственность или безответственность владельцев. Это тоже, безусловно, фактор, но это то, с чем мы живем, и собак будет много. Строить пансионаты для пожизненного содержания собак, когда у нас стоят вопросы поддержки детей-сирот, многодетных семей - это уже другие приоритеты. Поэтому мы выйдем с законодательной инициативой. Это работа на перспективу. А то, что здесь и сейчас, - это регулирование численности в рамках мероприятий борьбы с бешенством. Мы понимаем, что к животным нужно гуманно относиться. Но когда выбор стоит между гуманным обращением с животными и безопасностью людей, всё-таки, в приоритете – безопасность людей», - отметил Алексей Цыденов.



С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля комитета городского хозяйства по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.



Фото: egov-buryatia.ru/uvet В связи с участившимися случаями нападения животных на людей в Улан-Удэ проводятся массовые подворовые обходы для контроля соблюдения правил выгула и порядка регистрации домашних животных, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии .Мобильные группы проверяют все районы города, чтобы исключить так называемый «самовыгул» животных. Также отслеживаются большие стаи собак, данные о них передаются в службу отлова.Кроме этого, ветеринары на месте проводят регистрацию животных и вакцинируют их. Как сообщал «Номер один» , всего с начала года в Бурятии зарегистрировали 1417 случаев нападений безнадзорных собак. В прошлом году таких случаев было еще больше – 1700. Накануне стало известно о том, что в Бурятии введут режим повышенной готовности из-за вспышки бешенства диких животных в Улан-Удэ, а также в пригородном с ним районах - Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском, сообщала в пресс-службе правительства республики. Как заявил накануне в ходе заседания противоэпизоотической комиссии под председательством главы Бурятии начальник республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев, вдоль автотрассы Улан-Удэ-Хоринск, в районе микрорайона Восточный, обнаружен труп лисы. «Пришел положительный результат на бешенство. Необходимо срочно вводить режим повышенной готовности», - сказал Эрдэм Сангадиев.Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что республика намерена в ближайшее время выйти с инициативой на федеральный уровень о пересмотре законодательства в связи с особенностями региона. «Можно говорить про ответственность или безответственность владельцев. Это тоже, безусловно, фактор, но это то, с чем мы живем, и собак будет много. Строить пансионаты для пожизненного содержания собак, когда у нас стоят вопросы поддержки детей-сирот, многодетных семей - это уже другие приоритеты. Поэтому мы выйдем с законодательной инициативой. Это работа на перспективу. А то, что здесь и сейчас, - это регулирование численности в рамках мероприятий борьбы с бешенством. Мы понимаем, что к животным нужно гуманно относиться. Но когда выбор стоит между гуманным обращением с животными и безопасностью людей, всё-таки, в приоритете – безопасность людей», - отметил Алексей Цыденов.С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля комитета городского хозяйства по телефонамФото: egov-buryatia.ru/uvet