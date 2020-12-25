В Улан-Удэ рабочие ТГК-14 отказались прекратить голодовку

Они настаивают на выполнении своих требований



Участвующие в голодовке рабочие ТЭЦ-1 ответили отказом на предложение прекратить акцию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Сегодня опять нахожусь на ТЭЦ-1, провожу встречи с работниками. Многие продолжают не принимать пищу, на мои предложения прекратить акцию отвечают отказом - будем стоять на своем, добиваться своих требований. Меня тревожит состояние здоровья работников, трое пожаловались на вялость, недомогание, легкое головокружение», - рассказала уполномоченный.



По словам Юлии Жамбаловой, руководство ТЭЦ-1 не проводит медобследование голодающих рабочих, и этот вопрос уже поставлен перед менеджерами компании.



«В ближайшее время, надеюсь, работники будут осмотрены врачом», - сообщила омбудсмен.



Напомним, голодовка на предприятии продолжается



Как объясняют протестующие, главные причины недовольства – низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства. По словам рабочих, за месяц никто из представителей власти к ним так и не вышел.



Фото: ТГК-14 «Сегодня опять нахожусь на ТЭЦ-1, провожу встречи с работниками. Многие продолжают не принимать пищу, на мои предложения прекратить акцию отвечают отказом - будем стоять на своем, добиваться своих требований. Меня тревожит состояние здоровья работников, трое пожаловались на вялость, недомогание, легкое головокружение», - рассказала уполномоченный.По словам Юлии Жамбаловой, руководство ТЭЦ-1 не проводит медобследование голодающих рабочих, и этот вопрос уже поставлен перед менеджерами компании.«В ближайшее время, надеюсь, работники будут осмотрены врачом», - сообщила омбудсмен.Напомним, голодовка на предприятии продолжается уже несколько дней , при этом точное количество ее участников не известно. По словам одного из участников акции протеста Андрея Красикова, поддержали голодовку порядка 200 человек, по другим данным речь идет о нескольких десятках. В самой ТГК-14 заявили, что речь идет только об одном недовольном работнике Как объясняют протестующие, главные причины недовольства – низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства. По словам рабочих, за месяц никто из представителей власти к ним так и не вышел.Фото: ТГК-14