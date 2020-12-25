В Улан-Удэ рабочие ТГК-14 отказались прекратить голодовку

Они настаивают на выполнении своих требований
Участвующие в голодовке рабочие ТЭЦ-1 ответили отказом на предложение прекратить акцию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
«Сегодня опять нахожусь на ТЭЦ-1, провожу встречи с работниками. Многие продолжают не принимать пищу, на мои предложения прекратить акцию отвечают отказом - будем стоять на своем, добиваться своих требований. Меня тревожит состояние здоровья работников, трое пожаловались на вялость, недомогание, легкое головокружение», - рассказала уполномоченный.
По словам Юлии Жамбаловой, руководство ТЭЦ-1 не проводит медобследование голодающих рабочих, и этот вопрос уже поставлен перед менеджерами компании.
«В ближайшее время, надеюсь, работники будут осмотрены врачом», - сообщила омбудсмен.
Напомним, голодовка на предприятии продолжается уже несколько дней, при этом точное количество ее участников не известно. По словам одного из участников акции протеста Андрея Красикова, поддержали голодовку порядка 200 человек, по другим данным речь идет о нескольких десятках. В самой ТГК-14 заявили, что речь идет только об одном недовольном работнике.
Как объясняют протестующие, главные причины недовольства – низкая заработная плата, тяжелые условия труда и произвол руководства. По словам рабочих, за месяц никто из представителей власти к ним так и не вышел.
Фото: ТГК-14
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