Жизнь после жизни

Как не впасть в депрессию после выхода на пенсию?



«Здравствуйте, мне очень нравится ваша рубрика «Советы с психологом», в ней много полезного. Хочется, чтобы вы рассказали о такой социальной проблеме, как выход на пенсию у нас в Бурятии. Тем более что часто он оказывается не совсем добровольным. Людей нередко вынуждают уходить на пенсию, хотя они могли бы приносить пользу и делиться опытом с молодым поколением. Проблема еще и в отношении общества к пенсионерам, считается, что они, дескать, отжили свое, им много внимания и денег не нужно. Уважения даже в общественном транспорте не встретить. Как не впасть в депрессию? Найти новые интересы и хобби при условии, что доходы уменьшились и наступает апатия?». На вопрос читательницы отвечает кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Период дожития?



- Игорь Валерьевич, расскажите о психологической проблеме, связанной с выходом на пенсию. Как с ней справиться, ведь многие пожилые люди воспринимают этот период не иначе как конец жизни?



- В жизни человека существует ряд нормативных кризисов, с которыми сталкивается каждый из нас. Всем хорошо известны такие периоды, как кризис трех лет, подростковый, кризис среднего возраста. Выход на пенсию – это тоже возрастной кризис, связанный с окончанием активной трудовой профессиональной деятельности.



Нужно сказать, что это действительно кризис, поскольку у человека кардинальным образом меняется весь его жизненный уклад. Буквально в один день происходит резкое снижение активности, ограничение круга контактов, поэтому для многих выход на пенсию оказывается очень сильным ударом, который трудно перенести. Поэтому некоторые люди на следующий день, как только вышли на пенсию, ложатся на диван и с него уже практически не встают.



Прочитав письмо читательницы, нужно сказать, что да, действительно, в нашем обществе есть такая проблема - отношение к пожилым людям как к ненужным. Существует даже термин «эйджизм» – дискриминация по возрасту, когда люди старшего возраста дискриминируются и оказываются ограниченными в различных своих правах, в том числе и трудовых.



Эта проблема актуальна не только в Бурятии и России, это общемировая проблема. Есть множество подходов к ее решению для того, чтобы изменить отношение к людям пожилого возраста. Мне в этом плане не нравится термин, используемый в официальных документах – «период дожития». Возраст после выхода на пенсию. Как пишет газета «Коммерсант», с 1 января 2019 года период дожития в России составляет 252 месяца, то есть 21 год». Отмечу, что эта терминология необходима для расчета пенсионных выплат.



И, действительно, складывается такое ощущение, что как только человек выходит на пенсию, то все про него сразу забывают и он оказывается никому не нужен. Это достаточно серьезная социальная проблема. К слову, на Западе существует ряд различных программ, пытающихся разрешить эту проблему, об одной из них, кстати, даже сняли художественный фильм «Стажер» с Робертом де Ниро в главной роли.



Яйца - в разные корзины



Как психолог, я бы хотел сделать упор не на социальную, а на личностную сторону этого вопроса. Как человек переживает этот кризис, как он относится к своей трудовой деятельности и посттрудовой жизни?



В одной из бесед мы с вами говорили о так называемом «третьем возрасте» и тех рисках, что возникают перед выходом на пенсию. В первую очередь здесь становится важным, как человек относится к себе и своей трудовой деятельности. Когда он настолько сосредоточен на своей работе, что, помимо нее, у него нет никаких других смыслов жизни, то это обстоятельство играет с ним злую шутку при выходе на пенсию.



Ведь некоторые люди действительно вынуждены уходить с работы: бывает, что начальник отправляет сотрудника на отдых в силу правовых ограничений по возрасту (что можно отнести к явлению эйджизма). Или он уходит с работы в связи с состоянием здоровья, потому что не может полноценно выполнять свои трудовые функции. И вот когда вся жизнь сконцентрирована на работе, тогда выход на пенсию действительно становится неким крушением всего мира. Человек теряет смысл жизни, впадает в глубочайшую депрессию, из которой очень трудно выйти самостоятельно.



Поэтому, как я неоднократно говорил в наших беседах, касающихся проблем психологического благополучия, очень важно помнить, что чем более разносторонне развита личность, тем она более устойчива и адаптивна. А это значит, что у такой личности много смыслов, они не сосредоточены в какой-то одной области деятельности. Как говорится, не нужно складывать все яйца в одну корзину.



Думается, еще задолго до наступления пенсионного возраста нужно обратить внимание на то, какие еще смыслы жизни есть у меня, кроме работы? Что меня мотивирует, что нравится и приносит удовольствие, ради чего и для чего я живу и действую?



- Нужно подготовить себе пути отступления?



- Это не подготовка путей отступления, это в принципе вопрос развития своей собственной личности. Ведь, согласитесь, люди теряют работу не только тогда, когда выходят на пенсию. У нас сейчас сложная экономическая ситуация, рост безработицы, многие люди могут попасть под сокращение, а новую работу найти трудно. Поэтому расширением своих смыслов необходимо озаботиться задолго до того, как настанет время уходить на пенсию.



«Я только жить начинаю!»



- Если у человека не было многих смыслов и жизнь ограничивалась лишь работой. Как ему теперь жить, как себе помочь?



- На любое явление всегда можно взглянуть с другой стороны. Да, действительно, автор письма права, что на пенсии доходы естественным образом снижаются, зато, с другой стороны, освобождается огромное количество времени, и его можно занять всем, чем угодно.



Здесь, наверное, самая плохая и вредная установка, которая есть у людей старшего возраста – «я слишком стар для этого». Такой вот внутренний психологический барьер. Я слишком стар, чтобы учиться, чтобы начинать какое-то новое дело. Можно услышать много вариантов того, для чего «я слишком стар». Это не что иное, как установка. Нельзя быть слишком старым для чего-то в принципе. Те ограничения, которые мы видим, это результат наших собственных представлений.



В истории существует масса примеров, когда люди старшего возраста, выйдя на пенсию, начинали заниматься необычными видами активности и достигали в этом успеха. Тот же полковник Сандерс, открывший знаменитую сеть ресторанов быстрого питания «KFC» в возрасте около 70 лет. Можно прочитать о бабушках, которые в 80 лет начали рисовать и сейчас выставляются в галереях. Таких примеров достаточно много.



Этот возраст можно рассматривать не как окончание трудовой деятельности, не как время, когда ты перестал быть нужным обществу, это как раз таки время для личной самореализации. Это возможность реализоваться как личность, вне зависимости от своей принадлежности к профессиональной группе.



Согласитесь, когда наша жизнь очень жестко структурирована - «дом-работа-дом» - с малыми передышками в виде выходных, мы очень редко задумываемся о том, а кто мы такие сами по себе, чего бы хотели в жизни не в плане материальных благ и профессиональных достижений, а чисто для себя. Выход на пенсию дает нам хорошую возможность подумать об этом.



Термин «период дожития» мне очень не нравится, а больше по душе позиция почтальона Печкина, который говорил: «я, может, только жить начинаю, на пенсию перехожу». В этих словах заложено много смысла, потому что открывается много возможностей. Нужно сказать, что не только во всем мире, но и в России, и у нас в Бурятии есть множество объединений для людей пожилого возраста. Это различного рода общественная активность, образовательная, у нас реализуется программа университета третьего возраста, где студенты учат пенсионеров компьютерной грамотности. Таких институтов достаточно много, их можно самостоятельно организовывать.



Очень важно помнить, что мы сами определяем, живем или не живем. Для того чтобы не впасть в депрессию при выходе на пенсию, очень важно поддерживать активный образ жизни. Как говорится, движение - это жизнь.



- Самое главное регулировать свои мысли и свою жизнь. Все проблемы у нас в голове?



- Да, можно и нужно себе помогать. Переживания этого кризиса в первую очередь связаны с установками самого человека, как он относится к данному этапу своей жизни. Этот взгляд и определяет, как пройдет период.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: «Здравствуйте, мне очень нравится ваша рубрика «Советы с психологом», в ней много полезного. Хочется, чтобы вы рассказали о такой социальной проблеме, как выход на пенсию у нас в Бурятии. Тем более что часто он оказывается не совсем добровольным. Людей нередко вынуждают уходить на пенсию, хотя они могли бы приносить пользу и делиться опытом с молодым поколением. Проблема еще и в отношении общества к пенсионерам, считается, что они, дескать, отжили свое, им много внимания и денег не нужно. Уважения даже в общественном транспорте не встретить. Как не впасть в депрессию? Найти новые интересы и хобби при условии, что доходы уменьшились и наступает апатия?». На вопрос читательницы отвечает кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- В жизни человека существует ряд нормативных кризисов, с которыми сталкивается каждый из нас. Всем хорошо известны такие периоды, как кризис трех лет, подростковый, кризис среднего возраста. Выход на пенсию – это тоже возрастной кризис, связанный с окончанием активной трудовой профессиональной деятельности.Нужно сказать, что это действительно кризис, поскольку у человека кардинальным образом меняется весь его жизненный уклад. Буквально в один день происходит резкое снижение активности, ограничение круга контактов, поэтому для многих выход на пенсию оказывается очень сильным ударом, который трудно перенести. Поэтому некоторые люди на следующий день, как только вышли на пенсию, ложатся на диван и с него уже практически не встают.Прочитав письмо читательницы, нужно сказать, что да, действительно, в нашем обществе есть такая проблема - отношение к пожилым людям как к ненужным. Существует даже термин «эйджизм» – дискриминация по возрасту, когда люди старшего возраста дискриминируются и оказываются ограниченными в различных своих правах, в том числе и трудовых.Эта проблема актуальна не только в Бурятии и России, это общемировая проблема. Есть множество подходов к ее решению для того, чтобы изменить отношение к людям пожилого возраста. Мне в этом плане не нравится термин, используемый в официальных документах – «период дожития». Возраст после выхода на пенсию. Как пишет газета «Коммерсант», с 1 января 2019 года период дожития в России составляет 252 месяца, то есть 21 год». Отмечу, что эта терминология необходима для расчета пенсионных выплат.И, действительно, складывается такое ощущение, что как только человек выходит на пенсию, то все про него сразу забывают и он оказывается никому не нужен. Это достаточно серьезная социальная проблема. К слову, на Западе существует ряд различных программ, пытающихся разрешить эту проблему, об одной из них, кстати, даже сняли художественный фильм «Стажер» с Робертом де Ниро в главной роли.Как психолог, я бы хотел сделать упор не на социальную, а на личностную сторону этого вопроса. Как человек переживает этот кризис, как он относится к своей трудовой деятельности и посттрудовой жизни?В одной из бесед мы с вами говорили о так называемом «третьем возрасте» и тех рисках, что возникают перед выходом на пенсию. В первую очередь здесь становится важным, как человек относится к себе и своей трудовой деятельности. Когда он настолько сосредоточен на своей работе, что, помимо нее, у него нет никаких других смыслов жизни, то это обстоятельство играет с ним злую шутку при выходе на пенсию.Ведь некоторые люди действительно вынуждены уходить с работы: бывает, что начальник отправляет сотрудника на отдых в силу правовых ограничений по возрасту (что можно отнести к явлению эйджизма). Или он уходит с работы в связи с состоянием здоровья, потому что не может полноценно выполнять свои трудовые функции. И вот когда вся жизнь сконцентрирована на работе, тогда выход на пенсию действительно становится неким крушением всего мира. Человек теряет смысл жизни, впадает в глубочайшую депрессию, из которой очень трудно выйти самостоятельно.Поэтому, как я неоднократно говорил в наших беседах, касающихся проблем психологического благополучия, очень важно помнить, что чем более разносторонне развита личность, тем она более устойчива и адаптивна. А это значит, что у такой личности много смыслов, они не сосредоточены в какой-то одной области деятельности. Как говорится, не нужно складывать все яйца в одну корзину.Думается, еще задолго до наступления пенсионного возраста нужно обратить внимание на то, какие еще смыслы жизни есть у меня, кроме работы? Что меня мотивирует, что нравится и приносит удовольствие, ради чего и для чего я живу и действую?- Это не подготовка путей отступления, это в принципе вопрос развития своей собственной личности. Ведь, согласитесь, люди теряют работу не только тогда, когда выходят на пенсию. У нас сейчас сложная экономическая ситуация, рост безработицы, многие люди могут попасть под сокращение, а новую работу найти трудно. Поэтому расширением своих смыслов необходимо озаботиться задолго до того, как настанет время уходить на пенсию.- На любое явление всегда можно взглянуть с другой стороны. Да, действительно, автор письма права, что на пенсии доходы естественным образом снижаются, зато, с другой стороны, освобождается огромное количество времени, и его можно занять всем, чем угодно.Здесь, наверное, самая плохая и вредная установка, которая есть у людей старшего возраста – «я слишком стар для этого». Такой вот внутренний психологический барьер. Я слишком стар, чтобы учиться, чтобы начинать какое-то новое дело. Можно услышать много вариантов того, для чего «я слишком стар». Это не что иное, как установка. Нельзя быть слишком старым для чего-то в принципе. Те ограничения, которые мы видим, это результат наших собственных представлений.В истории существует масса примеров, когда люди старшего возраста, выйдя на пенсию, начинали заниматься необычными видами активности и достигали в этом успеха. Тот же полковник Сандерс, открывший знаменитую сеть ресторанов быстрого питания «KFC» в возрасте около 70 лет. Можно прочитать о бабушках, которые в 80 лет начали рисовать и сейчас выставляются в галереях. Таких примеров достаточно много.Этот возраст можно рассматривать не как окончание трудовой деятельности, не как время, когда ты перестал быть нужным обществу, это как раз таки время для личной самореализации. Это возможность реализоваться как личность, вне зависимости от своей принадлежности к профессиональной группе.Согласитесь, когда наша жизнь очень жестко структурирована - «дом-работа-дом» - с малыми передышками в виде выходных, мы очень редко задумываемся о том, а кто мы такие сами по себе, чего бы хотели в жизни не в плане материальных благ и профессиональных достижений, а чисто для себя. Выход на пенсию дает нам хорошую возможность подумать об этом.Термин «период дожития» мне очень не нравится, а больше по душе позиция почтальона Печкина, который говорил: «я, может, только жить начинаю, на пенсию перехожу». В этих словах заложено много смысла, потому что открывается много возможностей. Нужно сказать, что не только во всем мире, но и в России, и у нас в Бурятии есть множество объединений для людей пожилого возраста. Это различного рода общественная активность, образовательная, у нас реализуется программа университета третьего возраста, где студенты учат пенсионеров компьютерной грамотности. Таких институтов достаточно много, их можно самостоятельно организовывать.Очень важно помнить, что мы сами определяем, живем или не живем. Для того чтобы не впасть в депрессию при выходе на пенсию, очень важно поддерживать активный образ жизни. Как говорится, движение - это жизнь.- Да, можно и нужно себе помогать. Переживания этого кризиса в первую очередь связаны с установками самого человека, как он относится к данному этапу своей жизни. Этот взгляд и определяет, как пройдет период.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru