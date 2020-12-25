В Улан-Удэ на три месяца закрыли «Фабрику гриль»

Такое решение принял суд после повторного рассмотрения дела





Сегодня Октябрьский районный суд Улан-Удэ повторно рассмотрел административное дело в отношении бизнесмена Кирилла Покацкого. Он привлекался по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за вечеринку, прошедшую в «Фабрике гриль». По решению суда деятельность заведения приостановлена на 90 суток.