В Улан-Удэ на три месяца закрыли «Фабрику гриль»

Такое решение принял суд после повторного рассмотрения дела
Сегодня Октябрьский районный суд Улан-Удэ повторно рассмотрел административное дело в отношении бизнесмена Кирилла Покацкого. Он привлекался по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за вечеринку, прошедшую в «Фабрике гриль». По решению суда деятельность заведения приостановлена на 90 суток.
Напомним, речь идет о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», состоявшейся 21 ноября. За нее владельца заведения Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Вячеслава Покацкого, Роспотребнадзор хотел привлечь к административной ответственности. Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу в отношении сына депутата из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Это сильно разозлило главу Бурятии. На заседании оперативного штаба Алексей Цыденов назвал решение суда «вызывающе циничным». Глава потребовал от Роспотребнадзора обязательно обжаловать его в Верховном суде Бурятии, и также попросил прокуратуру подключиться к этой теме. В ходе общения в соцсетях руководитель республики вновь подчеркнул, что «за нарушение должны отвечать все». «И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль» и организатор этого мероприятия должны ответить», - сказал Алексей Цыденов.
Роспотребнадзор требование главы республики услышал и подал жалобу в Верховный суд Бурятии. Там решение райсуда отменили и направили дело на новое рассмотрение. Сам Кирилл Покацкий накануне заседания в Верховном суде записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к организации вечеринки. Он заявил, что решение Октябрьского районного суда было принято «в рамках закона РФ» и выразил надежду, что «решение Верховного суда также будет справедливым и законным». Также он сообщил, что «Фабрика» не работает уже с марта и в любом случае не откроется ранее, чем в апреле 2021 года.
Отметим, ч. 2 ст. 6.3. КоАП имела альтернативу закрытию заведения, а именно - штраф, размер которого для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, составляет от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Так, например, недавно за невыполнение «антиковидных» мер сеть магазинов «Детский мир» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Однако в случае с Кириллом Покацким суд данной возможностью не воспользовался.
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