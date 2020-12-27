В Улан-Удэ застройщики экономят на пожарной безопасности

Не так давно на Элеваторе, в одной из свежих новостроек, произошел пожар



И хотя огонь был вовремя потушен и никто не пострадал, жителей дома это ЧП напугало чрезвычайно. Ведь они знают, что их дом застройщик сдал с многочисленными недоделками, в том числе касаемо противопожарной системы. Как выясняется, такие же проблемы есть и у многих других домов, которые строил небезызвестный «Бест Плюс».



Пожар, к которому не были готовы



Пожар по улице Цивилева, 32, произошел совсем недавно. Причем большое возгорание началось посреди ночи, когда все жители спали. По всей видимости, вызвал пожарных кто-то из случайных прохожих.



На момент прибытия первого подразделения произошло загорание балкона. В результате пожара огнем уничтожены личные вещи на площади 3 кв. метра, повреждена балконная группа, сообщили нам в МЧС РФ по РБ.



Любопытно, что задолго до этого случая – еще 27 ноября прошлого года - жители дома обратились в МЧС с жалобами на то, что противопожарная система в здании оборудована недолжным образом.



Новостройка сдана совсем недавно - 28 марта 2018 года. Сразу же выяснилось, что застройщиком не установлены световые табло «Выход» на каждом этаже, как того требуют правила, не работала система дымоудаления. Пожарный водопровод был сварен так плохо, что протекал. Обоснованность жалоб новоселов в УМЧС РФ ПО РБ подтвердили.



Проведена внеплановая проверка в отношении управляющей организации «Лазурный берег», на обслуживании которой находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Цивилева, 32. В результате проверки управляющей компании выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, также составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - так в МЧС по РБ ответили на жалобу жителей новостройки.



Но у жительницы дома Елены Матвеевой есть претензии не только к пожарной безопасности. Она даже отправила свои вопросы на пресс-конференцию с главой страны Владимиром Путиным. Однако ее обращение в прямой эфир не вошло.



- Я написала жалобу на линию Путина на пресс-конференцию. Конечно, все обращения президенту там не могут озвучить, но, надеюсь, потом все равно будет какая-то реакция властей. У нас в доме есть проблемы не только с пожарной безопасностью, но и множество других вопросов к застройщику «Бест Плюс». Я так и написала в своем обращении к президенту: «Почему в Улан-Удэ дома сдаются некачественные и небезопасные?». Когда был сдан дом, у нас протекала крыша. Ливневая канализация - трубопровод почему-то проведен по потолку второго этажа в подъезде, из-за чего случались частые потопы на данном этаже. Входные деревянные двери в тамбуре установлены с нарушениями СНиП (Правила по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения). Торцевые квартиры холодные, вследствие чего в некоторых квартирах наблюдалась наледь и плесень. В общем, перечислять недостатки можно очень долго, - сетует Елена Матвеева. – Причем некоторые изменения при строительстве произошли в нарушение проекта и не согласованы с нами, дольщиками.



Хождения по мукам



Оказывается проблемы с недоработанной, а то и вовсе чуть ли не отсутствующей системой противопожарной защиты есть и в других новостройках «Бест Плюс». Так, жители домов по Ключевской и Модогоева также столкнулись с тем, что к пожарам их дома не готовы. В МЧС по РБ подтверждают, их жалобы также небезосновательны. Причем отвечать за то, что в настоящее время в новостройках нет нормальной системы пожарной безопасности, должны почему-то управляющие организации.



Такая ситуация сложилась и в доме 76 А по улице Ключевская, в том самом, с фасада которого стали обрушиваться кирпичи, о чем мы уже упоминали в наших публикациях. Расхлебывать все приходится новой управляющей компании «Элитория».



- Противопожарной системы у нас нет совсем, пожарных гидрантов не было изначально, как мне рассказали жильцы. Два пожарных насоса стояли в нерабочем состоянии. Нам выданы предписания, которые выполнить невозможно, потому что нужны огромные суммы. Порядка 3 млн нужно. То, что было в наших силах, мы сделали. Но сейчас законы такие, что все это вешается на «управляшки», не разбираясь в том, кто на самом деле виноват в проблеме. Сейчас я жду повестки в суд, ведь за невыполнение предписания накладываются большие штрафы, - говорит Марина Николенко, директор управляющей организации «Элитория».



По словам Марины Николенко, она общается с многими жителями новостроек и управляющими организациями Улан-Удэ, и недостатков много (в том числе по пожарной безопасности) в большинстве новых домов. И если у новостройки уже вышел гарантийный срок, отвечать за все последствия придется уже управляющим организациям и самим жителям. Своим кошельком, а то и жизнью.



Первая смерть



И это не просто слова. Напомним, в прошлом году 20 января на ул. Шумяцкого, 12А, произошло ЧП. 19-летний парень упал с балкона и погиб. Хлипкое ограждение из профлиста не выдержало веса тела и обрушилось.



Резонансным случаем заинтересовались следственные органы и решили провести проверку, к которой привлекли экспертов. Мы решили узнать, каковы итоги расследования.



- В отношении застройщика («Бест Плюс». – Прим. авт.) расследовалось уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводилась сложная строительно-техническая экспертиза. Установлены определенные нарушения при устройстве балконного ограждения. Однако они были заложены в проекте, который выполнялся проектной организацией и затем прошел государственную экспертизу. Застройщик действовал в рамках указанного проекта. Поэтому в отношении него уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Но одновременно выделены материалы для проверки и правовой оценки действий работников проектной организации (она находится в Иркутской области), учреждения госэкспертизы и должностных лиц службы государственного строительного и жилищного надзора. По ним процессуальные проверки еще продолжаются, - сообщили нам в СУ СК РФ по РБ.



Но если в данном случае идет речь об ошибках проектировщиков, то как быть с тем, что дома в Улан-Удэ повсеместно сдаются с многочисленными недоделками и нарушениями? Тем более в части пожарной безопасности?



Как пояснили нам в ГУ МЧС РФ по РБ, начиная с 2007 года, специалисты их ведомства больше не участвуют в приемке и проверке новостроек, вводимых в эксплуатацию. Этим занимается только Госстройнадзор. Регулярно проверять здания на предмет пожарной безопасности также не входит в полномочия МЧС.



С 1 января 2007 года сотрудники МЧС исключены из состава специалистов, надзирающих за объектом строительства. Если дом уже введен, то следующая плановая проверка будет проходить исходя из рискоориентированного подхода. Касаемо многоквартирных жилых домов это примерно раз в десять лет, пояснили в ведомстве.



Если будут жалобы от жителей, то назначат внеплановую проверку. Но при этом специалисты будут проверять исключительно то, что напишут в обращении сами жалобщики (а обычные жители, к слову, редко бывают компетентны в таких вопросах).



- Если при плановых проверках мы проверяем вообще все, то при внеплановых только то, что указывается в обращении. То есть если, допустим, нам сказали, что в магазине нет огнетушителя, то мы, увидев какие-то другие нарушения, не сможем их в этой проверке учитывать. Такой федеральный закон, - говорят в ГУ МЧС РФ по РБ.



Таким образом, если раньше в советское время жителям можно было спать спокойно – за качеством застройки и безопасностью следили крайне бдительно, то сегодня надзорные ведомства одно за другим разводят руками: мол, «не знаем, таков закон, проверок нет ибо защита бизнеса от гонений». А учитывая, что в последнее время участились еще и случаи землетрясений, жителям новостроек не позавидуешь. Ведь, судя по всему, никто доподлинно не знает, готовы ли их многострадальные дома к испытаниям огнем или природными стихиями.



Василиса Шишкина, «Номер один».