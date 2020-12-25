Депутат Хурала поможет улан-удэнцам, живущим в Матрице

Там у людей все как в одноименном фильме: нет дорог, воды и электричества





Депутат Хурала Бурятии Баир Цыренов окажет помощь в решении проблем инфраструктуры жителям микрорайона Матрица, расположенного в Улан-Удэ на Спиртзаводской трассе. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Микрорайон Матрица находится в черте Улан-Удэ, в нескольких километрах от Спиртзаводской трассы. В основном это густой лес и несколько далеко стоящих друг от друга жилых домов. Но на бумаге здесь должен быть большой посёлок. С 1991 года там выделено 2140 земельных участков. Оформлены в собственность только 10 из них.Участки выделяли работникам тонкосуконного комбината, «БурСтроя», моторного завода и жителям посёлка Лесной. Кому удалось построить дома, приходится сталкиваться с инфраструктурными проблемами.Жилищно-строительный кооператив «Буян», находящийся в микрорайоне «Матрица», совместно с собственниками участков проводит линию электропередач. Поэтому свет есть только в домах вблизи ЛЭП. Дальше ни сетей электроснабжения, ни воды, ни подъездных путей.- Все шумят, все владельцы. Только знают жаловаться: город должен провести, город должен. Я тоже и с городом, и с депутатами с 2012-2013 годов работаю. Нынче нам Баир Цыренов выделил 800 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации, - сообщила, председатель жилищно-строительного кооператива «Буян» Эльвира Самбарова.По словам депутата Баира Цыренова, разработку проектно-сметной документации удалось профинансировать в 2020 году за счёт инфраструктурных средств.- Но теперь требуются средства уже на реализацию этой проектно-сметной документации на сумму более 70 миллионов рублей. Сумма серьёзная и мы с администрацией города определились, что проведение электричества будет включено в республиканскую программу, - отметил парламентарий.В дальнейшем при участии депутата собственники участков планируют собраться уже с представителями администрации Октябрьского района, Комитета по управлению имуществом и другими ответственными лицами.Фото: скриншот фильма