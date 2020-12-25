В Улан-Удэ жители Восточного и Загорска не могут дождаться горячей воды

ТГК-14 нарушает требования закона при предоставлении коммунальной услуги и отказывается от перерасчета



Очередная проверка управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ выявила, что ТГК-14 не исполняет ранее выданное инспекцией предписание по недогреву воды в ломах микрорайонов Восточный и Загорск, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



В марте этого года жители домов по ул. Яковлева, 17, ул. Заиграевская, 29, ул. Королева, 14 пожаловались, что в течение получаса сливают холодную воду, чтобы дождаться горячей. При этом счетчики насчитывали потребителям кубометры горячей воды, которую те якобы потребляли, а на самом деле им приходилось ожидать, когда вода приобретет нормальную температуру.



«Чтобы помыться, мы с детьми ходим к родственникам, которые живут рядом. Второй год здесь живем, в ванне холодно. Нужно долго ждать, когда пойдет горячая вода, соответственно платим очень много. Ведь приходится пропускать воду, чтобы просто руки детям помыть», – рассказала Наталья Петрова, жительница дома по ул. Яковлева, 17.



Ранее проведенная проверка выявила, что ПАО «ТГК-14» нарушает требования закона при предоставлении коммунальной услуги. В частности, температура горячей воды в местах водоразбора ниже нормативных показателей. Арбитражный суд Бурятии обязал ПАО «ТГК-14» исполнить предписание муниципальной жилищной инспекции не только по восстановлению нормативной температуры, но и по перерасчету платы за горячее водоснабжение ненадлежащего качества с момента установления факта нарушения вплоть до момента восстановления параметров горячего водоснабжения.



В свою очередь ПАО «ТГК-14» пыталось обжаловать предписание в Арбитражном суде Бурятии. В итоге в удовлетворении заявления было отказано.



В ходе сегодняшней проверки выяснилось, что ресурсоснабжающая организация так и не восстановила нормативные показатели. Ранее по этому нарушению на основании материалов городской жилищной инспекции ТГК-14 уже привлекалась к административной ответственности – штрафу в 15 тысяч рублей.



«Сейчас на вводе в многоквартирный дом горячая вода не соответствует нормативам – 40 градусов, хотя по графику ресурсоснабжающая организация обязана подавать 110 градусов на выходе из источника. У потребителей в квартире температура горячей воды составляет 19-20 градусов, что тоже ниже нормы – 60 градусов. ПАО «ТГК -14» выдано предписание о произведении перерасчета жителям дома по ул. Яковлева, 17. Сейчас эта сумма составляет 155 тысяч рублей», – сообщила Алена Азаревич, начальник управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.



Отметим, управляющая компания совместно с жителями дома по примеру соседей по ул. Туполева, 20, приобрели бойлер и хотели его установить на своих сетях. «Мы получили отказ от ТГК-14. От установки бойлера выиграли бы все. В итоге мы просили установить хотя бы тепловую камеру, а мы сделали бы ввод и установили бойлер за свой счёт, но опять получили отказ. Сейчас, я думаю, движение все-таки пойдет, люди получат горячую воду», – рассказал директор УК «Стройкомсервис» Виктор Ефремов.



В доме по ул. Заиграевская, 29 также обнаружено несоответствие горячей воды нужным параметрам. «На вводе в дом температура 42, у потребителей 27 градусов, отклонения на 33 градуса. Будем проводить такие проверки до тех пор, пока ТГК-14 не восстановит нужные параметры, будем применять штрафные санкции», – подчеркнула Яна Басанова, инспектор муниципальной жилищной инспекции.



Как отметил, Тимур Намжилон, директор УК «МКС-Улан-Удэ», проблема существует давно. «В свое время, когда строили поселок, здесь не предусмотрели циркуляцию по горячему водоснабжению. То есть горячая вода приходит в тупик от котельной», – пояснил он.



В Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ напомнили, что вопрос об установке новых прокладок на новых трассах решает ресурсоснабжающая организация на основании заявления потребителей.



Жалоб от горожан по горячей воде в жилинспекцию поступает очень много. «Хочется рекомендовать жителям, чтобы обращались в свои управляющие организации. Они в течение суток должны проинформировать исполнителя коммунальной услуги и совместно составить акт. При выявлении ненадлежащего качества коммунальной услуги заактировать этот факт, второй экземпляр акта выдать потребителю для дальнейшего перерасчета. Если акт составлен надлежащим образом, то проблем с перерасчетом не должно быть», – подчеркнула Алена Азаревич.



Фото: ulan-ude-info.ru

