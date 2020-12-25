В Бурятии началась работа над поправками в конституцию республики

В Народном Хурале состоялось первое заседание рабочей группы



В Народном Хурале Бурятии состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для работы по внесению изменений в региональное законодательство в соответствии с обновленной Конституцией России и федеральными законами, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Нам всем предстоит большая совместная работа по приведению норм республиканского законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции России. С 4 июля мы живем по нормам обновленной Конституции, необходимо разработать план законодательного обеспечения поправок в наше законодательство, в т.ч. и в Конституцию Бурятии, определить вектор нашей работы и ее отправные точки», - сказал, открывая заседание, председатель Народного Хурала Владимир Павлов.



В состав рабочей группы вошли депутаты Народного Хурала, представители администрации главы и правительства Бурятии, прокуратуры, Общественной палаты, юридического сообщества, органов местного самоуправления, уполномоченный по правам человека.



Как пояснил председатель Комитета по государственному устройству Виктор Малышенко, сложность этой работы в том, что на сегодняшний день приняты и подписаны президентом РФ 17 законов, изменения предстоит внести более чем в 100 законодательных актов. Работа федеральных законодателей будет продолжаться и далее. И важно определиться, как должны действовать региональные законодатели.



«Необходимо провести работу и по внесению изменений в Конституцию Бурятии. И не только изменений, нужен еще ряд дополнительных статей», - уточнил Виктор Малышенко.



Председатель комиссии по правам человека Общественной палаты Борис Ботоев обратил внимание на то, что регионам страны не обязательно полностью дублировать нормы федерального законодательства.



«Мы будем механически дублировать федеральное законодательство или попытаемся сохранить свою региональную специфику? Если законодательство только привести в соответствие, то и комитет может справиться, а если мы хотим сохранить свое лицо, свою Конституцию, свои законы, то мы должны по-другому рассуждать», - подчеркнул Борис Ботоев.



«Внесение изменений в Конституцию республики и другие региональные законы - это возможность проанализировать действующее законодательство и актуализировать его», - отметил заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев.



«Со дня принятия Конституции Бурятии прошло уже 25 лет, мы сейчас живем в совершенно другое время, и, конечно, требуется актуализация», - отметил парламентарий.





В ходе обсуждения участники совещания пришли к выводу, что к такой важной работе надо подходить системно, условно разделив все поправки на три группы.



«Первое – это поправки, которые можно и нужно вносить уже сейчас. Второе – те, что необходимо вносить с учетом дальнейших поправок федерального законодательства. И третья группа – поправки, которые могут повлечь за собой необходимость внесения изменений в Конституцию Бурятии и республиканские законы. Например, это вопрос о перераспределении полномочий уровней власти. То есть, начать надо с аналитической работы», - пояснил завкафедрой конституционного, административного и муниципального права БГУ Юлий Хамнуев.



Депутаты Народного Хурала предложили включить в состав рабочей группы представителей министерства юстиции, органов местного самоуправления и председателей районных советов депутатов.



«Понимание теперь есть. Мы держим связь с нашими сенаторами в Совете Федерации. Прошу всех составить предварительный план по подготовке документов. Уверен, что мы все вместе справимся, - сказал Владимир Павлов, завершая совещание. Завершил совещание Владимир Павлов:



Фото: hural-buryatia.ru

