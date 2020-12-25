В Улан-Удэ пройдет массовая проверка ГАИ

Ставшая почти традиционной пятничная «облава» нацелена на пьяных водителей



В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС, информирует Госавтоинспекция. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления автомобилями в состоянии опьянения. Дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на основных магистральных улицах города.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо без соответствующего права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102.



Фото: МВД по Бурятии



